عدد جديد من «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 589 لشهر فبراير 2023. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة. وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «2023 عام الاستدامة في الإمارات»، حيث قالت فيها: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، شكَّل تتويجاً لمسيرة الدولة الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة، وتمهيد الطريق لاستضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو (مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) «كوب 28»، حيث تعمل الدولة على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، كما تعوِّل عليه الإمارات كثيراً في إيجاد الحلول التي تُسهم بعلاج اعتلالات الأرض بشكل كامل، وسيكون فرصة لعرض رؤية الإمارات في هذا المجال الحيوي».

وأضافت المجلة أن «اختيار هذا العام ليكون عام الاستدامة فيه كثير من الدلالات والإشارات، كونه يُعيد إلى الذاكرة الجهود الكبرى التي بذلها المؤسس وباني الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة، والتي كان يراها، رحمه الله، بمثابة المكمل الأساسي لبناء الدولة». ويرصد العدد الجديد، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وجاء ملف مجلة الجندي الرئيسي لعدد شهر فبراير 2023 تحت عنوان «التقنيات العسكرية الناشئة لعام 2023 وما بعده».