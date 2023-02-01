16 مشروعاً لتعزيز وإعادة تأهيل البنية التحتية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها أنجزت خلال عام 2022 العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية، وإعادة تأهيل القائم منها، ورفع كفاءتها.

وأنجزت البلدية مشروع الأعمال التحسينية والتجميلية لشارع (الكيت) في حوض غرب 51 بجزيرة أبوظبي، وقد تضمن إنشاء مسارات للمشي، ومسارات أخرى للدراجات الهوائية، وزراعة مساحات خضراء، وإقامة وسائل تهدئة السرعات، وغيرها من الأعمال بهدف إيجاد مرفق ترفيهي ورياضي للسكان في هذه المنطقة. وأفادت البلدية، في تصريح لـ «الاتحاد»، بأنها انتهت من توسعة المخرج من الطريق الواصل بين شارع الشيخ زايد بن سلطان E10 – وطريق العين 22 E.

وشمل المشروع تنفيذ مسارين وفصل الحركة المرورية للقادمين من الطريق الواصل بين شارع الشيخ زايد وطريق أبوظبي العين. ونفذت البلدية مشروع إضافة مسارات التقاطعات في أبوظبي، واشتمل على إقامة حارات التسارع لمسارات الانعطاف إلى اليمين في التقاطعات كافة بأبوظبي، وبلغ عدد الحارات المنفذة 246 حارة تسارع في 111 تقاطعاً، بالإضافة إلى أعمال استهدفت تخفيف الازدحام المروري وتنظيم حركة المشاة.

وشهد العام الماضي تنفيذ أعمال إصلاح على طريق E30 - جاسكو، وتضمن إعادة تأهيل طريق الشاحنات من بعد جسر «إيكاد» بالاتجاهين.

كما نفذت البلدية مشروع أعمال متفرقة في موقع مضمار الخيول، وشمل أعمال التجميل الطبيعي، وتحسين الحديقة الداخلية، وزراعة مساحات خضراء إضافية.

وفي مدينة خليفة، انتهت البلدية من تنفيذ مشروع أعمال الإصلاح الشاملة في مشروع (وطني) في المدينة، وتضمن إنشاء نظام جديد لتخفيض منسوب المياه الجوفية، وتأهيل طبقات رصف الطريق، وشبكات الري، ومحطة الضخ، وتأهيل شبكة إنارة الطرق، وتأهيل الحدائق، وتنفيذ أعمال التجميل الطبيعي.

كما تم إنشاء 4 محطات رفع في مدينتي خليفة وشخبوط لتحويل مياه الأمطار، ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسية باتجاه مصب المياه على شاطئ الراحة، وإحلال بعض خطوط الصرف، وتركيب خطوط صرف جديدة لضمان سرعة تدفق المياه.

البر الرئيسي

أنجزت البلدية مشروع الأعمال المتفرقة، مثل خدمات ربط الطرق، والمواقف، والبنية التحتية وتطوير عناصرها، وشملت أعمال تحسين الطرق والتقاطعات وتحسين السلامة المرورية، وأعمال صرف مياه الأمطار، والإنارة، وحماية وتوصيل الخدمات، وتركيب لوحات إرشادية.

كما أنجزت مشروع الأعمال المتفرقة لتعزيز الطرق السريعة ورفع كفاءتها في البر الرئيسي.

ونفذت البلدية مشروع أعمال متفرقة في مدينة محمد بن زايد السكنية، وتضمن إنشاء مداخل جديدة، ومواقف وطرق متفرقة وخدمية، وتقاطعات، وتحسين السلامة المرورية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار، وإنارة الشوارع.

ممرات المشاة

في جزيرة أبوظبي، نفذت البلدية مشروع إعادة تأهيل وتطوير الزراعة التجميلية على جوانب الطرق في جزيرة أبوظبي «المشروع النموذجي في البطين»، ويتضمن تأهيل وتطوير الزراعة التجميلية على الجزر الوسطية وأطراف الطرق في منطقة البطين، بهدف تحسين المظهر الجمالي، وتحسين الزراعات التجميلية الطبيعية والصلبة، وتوفير ممرات مشاة آمنة، ومسارات للدراجات الهوائية.

كما نفذت البلدية مشروع تجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في أماكن متفرقة في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، واشتمل المشروع ربط مسارات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي لتتماشى مع المخطط الرئيسي للمسارات، وتطوير الأرصفة وأثاث الأرصفة. وانتهت البلدية من تنفيذ مشروع التقاطع العلوي لربط شرق وغرب بني ياس على طريق أبوظبي - العين E22، وتحويل دوار شرق بني ياس الحالي إلى تقاطع إشارة ضوئية، وتعزيز البنية التحتية للمنطقة من شبكات كهرباء، وإنارة، وصرف صحي وصرف مياه الأمطار. ونفذت البلدية مشروع إنشاء خزانات الري وتحسينات مرافق الري القائمة والأعمال المرتبطة بها داخل جزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى إنشاء محطات ضخ للعديد من المناطق منها منطقة الخبيرة، وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشارع الشيخ زايد بن سلطان، وإعادة تأهيل أنظمة الري. ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في مدينة المفرق الصناعية شاملة الطرق، ومسارات المشاة، وخطوط الصرف الصحي، وخطوط مياه الشرب، والساحات العامة، وغيرها من أعمال تطوير المنطقة.