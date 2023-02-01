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بلدية الشارقة تطلق حملة لإزالة الملصقات العشوائية

الحملة تشمل مختلف المناطق (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد) 

أطلقت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع مجموعة بيئة حملة لإزالة الملصقات الإعلانية المشوّهة للمظهر العام، انطلقت من منطقة النهدة لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة. وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة الباسمة والمحافظة على نظافة كافة مرافقها، ورصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومتابعة ورصد وضبط من يقوم بتوزيع مثل هذه الملصقات، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتنسيق المستمر لتنظيم حملات توعوية ورقابية. وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بأن البلدية تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كل من يقم بلصق هذه الإعلانات بصورة مشوهة للمظهر العام.

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على مدار اليوم
أوضح الطنيجي أن الحملة تشمل كافة مناطق مدينة الشارقة لتعكس دور البلدية في المحافظة على مظهر المدينة من خلال حملات التفتيش المستمرة على مدار اليوم لرصد كافة السلوكيات السلبية والتعامل مع ملاحظات وبلاغات الجمهور، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كافة التجاوزات وتوعية أفراد الجمهور بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين، خصوصاً المحافظة على النظافة في مختلف المناطق.

الشارقة
بلدية الشارقة
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