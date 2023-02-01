«افحص وانطلق» في مركز «سبيد» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلن مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات بعجمان، إطلاق خدمة «افحص وانطلق»، التي تتيح للمتعامل فحص المركبة من خلال القيادة الذاتية للمركبة أثناء عملية الفحص والانطلاق دون الحاجة إلى التعامل مع موظف الخدمة لسداد الرسوم وتسلم شهادة الفحص، ليكون أول مركز على مستوى الدولة يطبق هذه الآلية.

وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل بعجمان: إن «الهيئة» حريصة على الارتقاء بخدمات مركز «سبيد» والانتقال بها إلى مرحلة يتم فيها الاعتماد على التحول الرقمي، لتحسين أداة العمل الحكومي، وتقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الجودة والامتياز، وذلك اتباعاً للاستراتيجية التي تتبناها حكومة عجمان.