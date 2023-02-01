افتتاح المبنى الجديد لإسعاد المتعاملين بـ«ترخيص العين»

العين (الاتحاد)

زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبنى مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بمدينة العين بعد إعادة افتتاحه بشكل جديد ومتطور يتماشى مع توفير أفضل الخدمات التي تسهم في إسعاد المتعاملين.

واطلع على تجهيزات المبنى والخدمات المقدمة للجمهور، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

وأشار العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات إلى جاهزية مبنى الترخيص لاستقبال المتعاملين، من خلال كوادر متخصصة لتقديم الخدمات للجمهور بمستوى متميز وجودة عالية في إنجاز المعاملات المقدمة للجمهور.