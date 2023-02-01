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«كهرباء الشارقة» لتعزيز التعاون مع شرطة الإمارة

«كهرباء الشارقة» لتعزيز التعاون مع شرطة الإمارة
2 فبراير 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمقر الرئيسي لـ«الهيئة» وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة مدير عام العمليات الشرطية العميد أحمد السركال … وتم من خلاله تعزيز العمل المشترك والتعاون والتنسيق التي تخدم منظومة تأمين المنشآت وتطوير واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في تأمين المنشآت والأفراد وحمايتهم.
كما تمت مناقشة إعداد مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين لتسهيل المهام على مستوى الإمارة، وبناء عليه يتم تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق المستمر في مجالات إنارة الشوارع والمباني في المناطق الحيوية، والربط الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات التي تساهم في سرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات.     

الشارقة
كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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