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تكريم متميزين في «المنافذ والمطارات» بالشارقة

تكريم متميزين في «المنافذ والمطارات» بالشارقة
2 فبراير 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد) 

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عدداً من منتسبي إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، وذلك لحرصهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.
وحضر التكريم، العميد يونس الهاجري، مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات، والعقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد حمد الريامي، والمقدم مطر سلطان الكتبي رئيس قسم شرطة المطار.
وأثنى اللواء سيف الشامسي، على جهود منتسبي قسم شرطة المنافذ والمطارات، التي تنهض ببيئة العمل وترتقي به إلى مستويات استثنائية في الأداء والتميز، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤكداً حرص القيادة على تشجيع عناصرها، وتحفيزهم للاستمرارية في التميز، وتقديم أفضل خدماتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.
من جانبهم، عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على هذا التكريم، وحرصها دوماً على تحفيز وتشجيع منتسبيها، الأمر الذي يجعلهم دائماً حريصين على مضاعفة الجهود لتحقيق الأفضل، والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي.

سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
الشارقة
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