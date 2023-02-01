«الإحسان الخيرية» تتسلم شاحنة مجهزة

دبي (الاتحاد)

تسلمت جمعية الإحسان الخيرية شاحنة مجهزة دعماً لحملة «التنقل من أجل بنك الطعام» لتوصيل الطرود الغذائية للمستفيدين في مناطق مختلفة، تبرع بالشاحنة شركة هيونداي موتور، إفريقيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع مؤسسة جمعة الماجد الموزع المعتمد لها في الدولة.

أقيم حفل تسليم شاحنة هيونداي ستاريا في معارض الشركة بدبي، بحضور سليمان الزبن الرئيس التنفيذي في مؤسسة جمعة الماجد التجارية، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية.

و قال دي اتش بارك، رئيس شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وافريقيا: «تسلط هذه المبادرة الضوء على التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، من خلال الاستفادة من حلول التنقل لدينا لخلق روح الوحدة والتضامن، ومنها يمكننا المساهمة ورد الجميل للمجتمع».

من جانبه، قال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإحسان الخيرية: «إن عمل الخير يبدأ بأبسط المبادرات ويستمر بدوامها، ومن الملهم أن نجد مؤسسات الدولة الخاصة منها والعامة تساهم معنا يداً بيد في فعل كل ما يمكننا تنفيذه في سبيل خدمة المجتمع وتفعيل المبادرات الخيرية فيه، وكل يوم هو فرصة جديدة لنا لنكون مساهمين في هذا الطريق النيّر».