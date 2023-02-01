اختتام فعاليات مهرجان الظفرة اليوم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

مع مغيب شمس اليوم، يسدل الستار على أحد أكبر تجمع للإبل في منطقة الشرق الأوسط والمشاركة في مهرجان الظفرة في دورته الـ 16، والذي انطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية المصاحبة. ومع إعلان نتائج شوط البيرق اليوم وتحديد الفائز في فئتي المحليات والمجاهيم، ومن سيحمل بيرق الإمارات في الدورة الحالية، تختتم مزاينة الظفرة للإبل منافستها ومعها تبدأ قوافل الإبل الموجودة في موقع المهرجان وعلى جانبي شارع المليون في الاستعداد للعودة إلى ديارها، على أمل العودة مرة أخرى للمشاركة في الدورات القادمة للمهرجان. وبلغ عدد الأشواط في مزاينة الإبل خلال الدورة الحالية 101 شوط خصص لها 947 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم، منها (42 شوطاً للإبل المحليات، و39 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، إلى جانب جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم).

وأوضح عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير الاحتياجات للمشاركين والزوار وتلبية متطلباتهم، وكذلك الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة منها خلال الدورات القادمة، مؤكداً أن كافة آراء ومقترحات الزوار والمشاركين يتم الاهتمام بها والتركيز عليها باعتبارها أحد البيانات الرئيسية في تطوير المهرجان ليلبي كافة طموحات جميع الزوار، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان من دورة إلى أخرى.

وسلط المهرجان الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال مزاينات الإبل. كما هدف إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة.

وأضاف عبيد المزروعي، أن إدارة المهرجان حرصت على توفير الفعاليات والمسابقات التراثية المختلفة لتلبي مختلف الأعمار والفئات، وعملت على تنوع المسابقات ما بين تراثية وثقافية وترفيهية، مؤكداً أن المهرجان يتضمن سوق الظفرة التراثي الغنية بفعالياتها وتنوعها وتعددها، ومنصة مزاينة الإبل، وشارع المليون الذي يقدم خدمات كثيرة لمرتاديه وجلسات بالهواء الطلق، إلى جانب ميادين المسابقات التراثية التي يقام فيها العديد من المسابقات التراثية.

إشادة دولية

وأشاد عدد من زوار مهرجان الظفرة من مختلف الجنسيات بقوة التنظيم وتنوع الفعاليات التي تلبي كافة الطموحات ومختلف الأعمار، وتساهم بشكل فعال في نشر الموروث الإماراتي الأصيل بين الزوار والمشاركين.

ويتوجه جاكسون باري زائر من كندا بالشكر إلى القائمين على المهرجان الذي فوجئ بتنوع الفعاليات فيه، سواء من خلال معروضات تراثية ومشغولات يدوية تجذب الانتباه، خاصة طريقة صناعتها، لذا كان حريصاً على التقاط مجموعة من الصور مع السيدات اللاتي يقمن بصناعة تلك المشغولات، ويرى أن المهرجان أعطى صورة جيدة عن التراث الإماراتي وطبيعة الحياة قديماً.

ويشير ايميلوا بابلو إيطالي الجنسية إلى أنه كان في طريقه إلى ليوا بصحبة زوجته وقرر الحضور إلى موقع المهرجان الذي اكتشفه عن طريق الإعلام، وفوجئ بمستوى الإقبال الجماهيري والفعاليات والأنشطة المختلفة وكم الود والترحاب والحفاوة التي وجدها في المهرجان، ويتمنى أن يعود في العام القادم مع بدايته وسيحرص على ذلك.

ويؤكد محمد القحطاني من السعودية، أنه حرص على حضور المهرجان، رغم أنه مشارك في المزاينة ولم يفز، وكان يأمل في بيع ناقته بسعر متميز وكبير، ويرى أن المهرجان نجح بكل المقاييس في أن يضع لنفسه مكانة كبيرة ويصبح أحد أهم المسابقات التراثية التي تهتم بالإبل في منطقة الخليج، ويحرص كافة ملاك مزايين الإبل على الحضور والمشاركة في مختلف فئاته، خاصة أن المهرجان يضيف كل عام فئات جديدة ومستفيدين جدداً وهو ما يجعل الوصول للمهرجان والتواجد فيه متعة ومكسباً كبيراً للجميع. وأشاد القحطاني بقوة التنظيم وسرعة الاستجابة لأي طارئ يتعرض له الزوار والمشاركين، كما أن لجان التحكيم تعتمد الشفافية والحيادية في قراراتها، وهو ما يضفي مزيداً من التميز والمصداقية لمهرجان الظفرة، ويتيح المنافسة الشريفة بين ملاك الإبل، وهو ما ساهم في زيادة نسبة الإقبال والمشاركة عاماً بعد آخر. وأكد أنه رغم عدم فوزه في المزاينة، إلا أنه سعيد بعملية التحكيم، خاصة أن الناقة التي فازت في شوطه أفضل من ناقته بالفعل، وهذه المصداقية جعلت الجميع سعيد بالتحكيم وقراراته.

تفوق إماراتي في شوط الظفرة 20 محليات

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته الـ16، نتائج شوط الظفرة «الجمل 20» للمحليات في مزاينة الإبل، والتي أسفرت عن تقدم «منقية» الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، الإبل المشاركة لتحصد المركز الأول بنسبة بلغت 96%، فيما احتلت المركز الثاني «منقية» الشيخة شمسة بنت هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بنسبة بلغت 94%، وفي المركز الثالث جاءت «منقية» الشيخة شمسة بنت خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بنسبة بلغت 90%. وذهب المركز الرابع في شوط الظفرة 20 للمحليات، إلى «منقية» مبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وفي المركز الخامس «منقية» سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وكان المركز السادس من نصيب «منقية» معالي علي سالم بن ونيس الكعبي، وفي المركز السابع «منقية» راشد علي صياح المنصوري، وفي المركز الثامن «منقية» سيف محمد مبارك البوسعيد الخيارين، وفي المركز التاسع «منقية» طارش محمد فرج المنصوري، وحلت في المركز العاشر «منقية» عبدالله مبارك علي المري.

وشهد شوط الظفرة 20 للمحليات، تحدياً ومنافسة بين ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ تطلب المشاركة في الشوط إدخال كل مالك «منقية» إبل تتكون من 20 مطية من جميلات الإبل ويتم التحكيم وفق 4 مجموعات حدد لها درجات، ويتم توزيع المراكز في الشوط وفق النسبة المئوية من الأول إلى العاشر.

اللجنة المنظمة تكرم شركاء النجاح

كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، التي أُقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التكريم عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، إبراهيم محمد سيف المرر مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وإبراهيم جمعة الحوسني مدير الإدارة المجتمعية «شؤون منطقة الظفرة» بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والعقيد سعيد أحمد المنصوري من مديرية شرطة منطقة الظفرة، والدكتور هامل سيف الهاملي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وأداء الإدارات بالإنابة في بلدية منطقة الظفرة، وراشد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وحمد محمد الشامسي من اتحاد سباقات الهجن، محسن سهيل العامري مدير قطاع منطقة الظفرة في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وعبدالله الكربي من قناة بينونة، غمران سيف المرر المستشار في شركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله محمد المحيربي مستشار المدير العام في نادي تراث الإمارات، وخميس عبدالله المرر المدير التنفيذي لدائرة المنشآت في مستشفيات الظفرة، ومحمد البلوشي مدير الموارد البشرية في شركة سكيورتك.

وشمل التكريم 13 جهة حكومية، بينها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، شريك الطاقة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واتحاد سباقات الهجن، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وقناة بينونة الفضائية، وشركة أبوظبي للتوزيع، ونادي تراث الإمارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - مستشفيات الظفرة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شركة سكيورتك.

منصة الصفقات

حظى شارع المليون في موقع مهرجان الظفرة بشهرة كبيرة بين أشهر ملاك الإبل، بعد أن أصبح علامة مميزة لجميع زوار المهرجان والمشاركين فيه، ويحرص جميع الزوار على التواجد في شارع المليون، سواء من أجل استعراض النوق المتميزة التي يرغب أصحابها في عرضها للبيع أمام الجمهور بأعلى الأسعار، أو من يرغب في شراء ناقة متميزة يدعم بها إبله المشاركة في المهرجان أملاً في حصد الجوائز في الأشواط المختلفة.

ولا يمكن لزائر أو مشارك في إحدى فعالياته ألا يقصد شارع المليون أو يستمتع بما يفوح منه من أجواء تراثية ممتعة، كما أصبح علامة فارقة لدى أشهر ملاك الإبل في الجزيرة العربية، ليس لما يضمه من أجمل مزاينات الإبل فحسب، بل لكونه ملتقى وقبلة لكل عشاق التراث والأصالة والجمال.

ويضم الشارع على جنباته الكثير من الخدمات التي يمكن أن يحتاج إليها المشاركون والزوار والذي تحول فضل جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق، تنتشر على جانبيه عزب أصحاب الإبل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط كافة، سواء كان ذلك للمشاركة في أشواط مزاينة الإبل العديدة، أم لاستغلال تلك المناسبة لعرض ما لديهم من إبل متميزة للبيع.