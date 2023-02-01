تتويج الفائزين في مسابقة الرماية بمهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته ال 16 الفائزين في مسابقة الرماية، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 9 إلى 31 يناير الماضي.

وحضر التتويج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المشاركين في المسابقة وعشاق المسابقات التراثية.

وشهدت مسابقة الرماية منافسات بين 156 مشاركاً، وأسفرت نتائجها عن فوز كثير مسلم نقل الكثيري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني محمد سعيد فهم الدهماني، وحل في المركز الثالث محمد صالح صليح سالم المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب أحمد بن سهيل سعيد الكثيري، في حين جاء في المركز الخامس صالح صفيان سليم المنهالي. وحل في المركز السادس مسلم بن سهيل عبدالله الخوار، وفي المركز السابع محمد سالم سعيد عايش القايدي، وفي المركز الثامن حسن بن سالم علي كشوب، وفي المركز التاسع نايف سعيد الأخضر الكثيري، وفي المركز العاشر مسلم بن بخيت جعبوب.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، إن الرماية تعد أحد مظاهر تراث الإمارات الأصيل، وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع أفراد لمجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار على ممارسة هذه الرياضة التراثية الأصيلة وتعريفهم بأهميتها.

وأشاد بالتعاون المثمر مع نادي الظفرة للرماية، خلال دورات المهرجان السابقة، والذي ساهم في نجاح المسابقة، واستقطاب المزيد من المتسابقين لخوض المنافسات، إذ أن عشاق رياضة الرماية ينتظرونها كل عام وهذا جعلها على أجندة مسابقات هواة الرماية في الدولة.

تكريم الفائزين في مسابقة «تغليف التمور»

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته ال16، الفائزين في مسابقة تغليف التمور التي أُقيمت في سوق الظفرة التراثي بالمهرجان، إذ سجلت المسابقة تسلم 104 صناديق من التمور الفاخرة للمنافسة على المراكز العشرة الأولى.

حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بحضور عدد من منتجي التمور وأصحاب مزارع النخيل في المنطقة.

وأسفرت النتائج في مسابقة تغليف التمور عن ذهاب المركز الأول إلى سلطان سعيد محمد العرياني، وفي المركز الثاني ناصر عيسى محمد مردان المزروعي، وفي المركز الثالث خميس عيسى فارس سعيد المزروعي، وجاء في المركز الرابع علي سيف علي المزروعي، وفي المركز الخامس محمد حمد عبدالله المزروعي.

وحل في المركز السادس حمدان محمد سعيد العرياني، وذهب المركز السابع إلى مطر علي مفتاح الشامسي، ونالت المركز الثامن موزه مكتوم الفندي المزروعي، وجاءت في المركز التاسع سلامه جذلان مبارك المزروعي، فيما كان المركز العاشر من نصيب عائشة خميس على المهيري.