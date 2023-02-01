"صحة أبوظبي" تتعاون مع مركز بحث إسرائيلي لخدمات الرعاية الصحية
توقيع مذكرة التفاهم
1 فبراير 2023 20:23
وقَّعت دائرة الصحة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع "معهد خان ساجول مكابي" للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في إسرائيل، للتعاون في مجال الابتكارات التقنية وبحوث الرعاية الصحية، بحسب ما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.
وأضاف المكتب "تأتي هذه الخطوة ترجمةً لرؤية الدائرة "أبوظبي مجتمع معافى"، وبهدف ترسيخ أفضل الممارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والجوانب التشغيلية، لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في الإمارة".
وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وأمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، وقَّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور تال باتالون، مدير خدمات الرعاية الصحية في "معهد خان ساجول مكابي" للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية.
وتهدف دائرة الصحة – أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للابتكار في علوم الحياة، من خلال مواصلة الارتقاء بالخدمات والعلاجات المقدمة للمرضى في قطاع الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي.
في هذا السياق، قال الدكتور الكعبي "عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل أبوظبي توطيد علاقات شراكة طموحة مع مؤسسات رائدة عالمياً سعياً لترسيخ مكانتها حاضنة للابتكار وعلوم الحياة. وتعتز دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع معهد خان ساجول مكابي، لتسريع وتيرة تطور التقنيات الصحية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل. ونحن نؤمن في إمارة أبوظبي بقوة علاقات التعاون البنّاءة على مختلف المستويات، لاسيما ضمن قطاع حيوي كقطاع الرعاية الصحية، حيث نبذل كل الجهود لتوفير علاجات متطورة وابتكارات متقدمة ترتقي برحلة المرضى العلاجية والصحية في مراحلها كافة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر نتائج لافتة في مجال الابتكار التقني، وستمهد الطريق لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية المدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات وقدرات الذكاء الاصطناعي".
واتفق الجانبان على إنشاء منظومة بحثية تتضمن تأسيس نماذج مستدامة لتطوير الأعمال، وستحدد إطار التعاون الأمثل بين مجالات التقنيات الصحية والتقنيات الحيوية والشركاء الأكاديميين. وإضافة إلى ذلك، ستؤسّس مذكرة التفاهم إطار عمل محدد لتعزيز الابتكارات المتقدمة، وتطوير تقنيات جديدة دعماً للمبتكرين، ليتمكّنوا من الخروج بمشاريع لإثبات المفاهيم، وتنفيذ حلولهم في الإمارات وإسرائيل.
من جانبها، قالت الدكتورة باتالون "يأتي هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا لبناء منظومة صحية مبتكرة، وتحسين صحة أفراد المجتمع كافة. هذه فرصة تاريخية لاستغلال أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية لخلق مستقبل أفضل للجميع".
ستشهد مذكرة التفاهم تعاون الجانبين لإجراء تجارب سريرية ضمن أبرز الاختصاصات ذات الصلة، علاوة على تأسيس وتنفيذ بحوث البيانات الضخمة ومتعددة النطاقات.
بهدف تعزيز المعرفة في مجالات الابتكار والبحث العلمي في الرعاية الصحية، ستقوم دائرة الصحة – أبوظبي، و"معهد خان ساجول مكابي" باستضافة ندوات ولقاءات مشتركة. يسعى هذا التعاون أيضاً إلى تأسيس منصة شاملة للبحث والابتكار، على أن تكون متاحة للعديد من الشركاء للانضمام إليها، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متعددة الاختصاصات، وقواعد بيانات متكاملة يمكنها المساهمة في تطوير الأدلة العلمية بما يعود بالنفع على المرضى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأسَّس "معهد خان ساجول مكابي" في عام 2016، ووجَّه تركيزه منذ تأسيسه نحو استشراف مستقبل القطاع الصحي، عبر علاقات التعاون البنّاءة، ضمن منظومة الرعاية الصحية العالمية، ما أسهم في تقديم حلول واكتشافات علمية سباقة.
يركز المعهد على العديد من المجالات العالمية المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، بدءاً من الابتكار إلى البيانات الضخمة التي ترسِّخ ريادة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتثري موارد البيانات. ويعدُّ المركز أحد أضخم أقسام البحوث الوبائية، ومؤسّس أكبر بنك حيوي في إسرائيل (جمع وحلَّل أكثر من 900 ألف عينة)، وأكثر الجهات نشاطاً في مجال الأبحاث السريرية.