"الإمارات للخدمات الصحية" تكشف عن مشروع لإدارة الطوارئ والأزمات
مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
1 فبراير 2023 18:30
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروع " غياث" لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال" خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.
حضر الإعلان عن المشروع، الذي يأتي ضمن حزمة من مشاريع المؤسسة المبتكرة، الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة والدكتورة وداد الميدور مديرة مركز عمليات الطوارئ وعدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة.
يعتبر "غياث" نظاماً رقمياً ذكياً ومنصة مركزية تضم بيانات الموارد الصحية في المؤسسة تستهدف مراقبة العمليات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة والتنبؤ بالمخاطر بما يضمن الاستجابة بفاعلية وحرفية عالية وتعزيز الاستباقية والمرونة في إدارة العمليات واستدامتها إضافة إلى دعم جهود التكامل والتوافق بين الشركاء الاستراتيجيين.
وتم ربط النظام خلال المرحلة الأولى مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد الجوية والإسعاف الوطني ووزارة الصحة ووقاية المجتمع إذ يتم حالياً استقبال الإشعارات من هذه الجهات كل وفق نطاق اختصاصه.
من المزمع ربط النظام مع جميع الجهات الصحية في دبي وأبوظبي وربطه مستقبلاً مع وزارة الداخلية، حيث ستشهد المرحلة الثانية من نظام "غياث" دعمه بالذكاء الاصطناعي من حيث التنبؤ بحدوث المخاطر والاستجابة بفعالية والخروج من الأزمات بتعاف.
وأكد الدكتور محمد العلماء أن الإعلان عن مشروع "غياث" يأتي في إطار سلسلة المشاريع التي أعلنت عنها وأطلقتها المؤسسة خلال "معرض الصحة العربي 2023" وذلك ضمن مسيرتها الريادية الهادفة إلى تطوير منظومة عمل قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيته واستعداداته للتحديات المستقبلية بكفاءة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعزيز جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحي مستدام بما يواكب رؤى وطموحات القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الصحي أهمية بالغة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كرست مكانتها في مجال تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية الذكية وباتت نموذجاً ملهماً للمجتمعات العالمية، موضحاً أن مشاركة المؤسسة بمنصة مبتكرة تأتي بهدف استعراض وإطلاق حزمة من المشاريع المبتكرة والنماذج الفريدة من الممارسات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والممكنات التكنولوجية التي تقدم حلولاً تنبؤية ومستدامة، مشيداً باستراتيجية المؤسسة 2023 -2026 الطموحة والزاخرة بجملة من الأهداف المحورية التي من شأنها تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف محمد السركال أن مشروع "غياث" يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة وطموحاتها وتسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية المستقبلية وتمكينه من إنشاء حقبة جديدة تتضمن تحقيق استراتيجية الإمارات لجودة الحياة ورؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى استراتيجية الإمارات 2071 التي سترسخ استدامة قطاع الرعاية الصحية.
ونوه إلى أن المؤسسة تعمل، من خلال مشاريعها الصحية المبتكرة، على دعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية كهدف أساسي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يقود إلى مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الجاهزية والاستعدادات الصحية وبناء مجتمع صحي معافى يتمتع بجودة الحياة الصحية.