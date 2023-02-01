الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراًحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:58 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:27 والمد الثاني عند الساعة 07:40 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والجزرالثاني عند الساعة03:17 .