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شرطة عجمان تعيد مبلغاً من المال لعربي تعرض للاحتيال الإلكتروني

شرطة عجمان تعيد مبلغاً من المال لعربي تعرض للاحتيال الإلكتروني
1 فبراير 2023 15:03

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغاً من المال لعربي مقيم في إمارة عجمان، بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على إعادة الحقوق لأصحابها.

وتفصيلاً قال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن بلاغاً ورد إلى مركز المركز يفيد بأن شخصاً من الجنسية العربية تعرض للاحتيال بسرقة مبلغ مالي من حسابه البنكي، وذلك بعد ان قام شخص بالاتصال به على هاتفه المحمول منتحلاً شخصية شرطي وطلب منه تحديث بياناته الخاصة، وعلى إثرها قام الشاكي بتزويده برقم بطاقته البنكية ورمزها السري، وفي هذه الأثناء استخدم الجاني البيانات وقام بسحب مبلغ (16.000 درهم).

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وعلى الفور قام المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغ للشاكي على الفور، وبالتواصل مع البنك صاحب العلاقة وتزويده بتفاصيل الواقعة التي تم فيها الاستيلاء على مال الغير، وبعد أسبوع من التنسيق والتعاون تم إعادة المبلغ المسروق كاملاً إلى حساب المجني عليه.                                 
وفي بادرة شكر وتقدير حضر الشاكي مع أبنائه إلى مركز شرطة المدينة الشامل وعبر عن جزيل شكره وامتنانه لشرطة عجمان على سرعة التعامل مع البلاغ والجهود المتميزة التي أثمرت بإعادة المبلغ لحسابه، متمنياً لشرطة عجمان دوام التوفيق والتميز.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة عجمان
عجمان
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