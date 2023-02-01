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محمد بن راشد: مهرجان الإمارات للآداب يكمل 15 عاماً من الإبداع والاحتفاء بالكتاب

محمد بن راشد
1 فبراير 2023 13:59

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب.

وقال سموه عبر تويتر:"مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب. نحتفي بالفعاليات الثقافية في دبي بشكل خاص .. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا .. الثقافة هي دليل الحضارة .. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي" .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان الإمارات للآداب
محمد بن راشد
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