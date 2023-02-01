الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

30 ألف درهم غرامة تقليم «الغاف» بأم القيوين

30 ألف درهم غرامة تقليم «الغاف» بأم القيوين
1 فبراير 2023 13:15

أم القيوين (الاتحاد) جددت دائرة بلدية أم القيوين، تحذيرها بعدم قطع أو تقليم أشجار الغاف المنتشرة في المناطق السكنية والبرية، مؤكدة أن تقليم الأشجار بطريقة غير عشوائية يضر بالبيئة، داعية المواطنين والمقيمين وأصحاب المزارع، إلى عدم المساس بأشجار الغاف التي تعتبر من مكونات البيئة الصحراوية، والتي تلعب دوراً مهماً في التوازن البيئي.

ويأتي التحذير بعدما انتشرت مؤخراً ظاهرة قطع وتقليم أشجار الغاف بطريقة عشوائية في المناطق التابعة لإمارة أم القيوين، مشيرة إلى أن القوانين تجرم الاعتداء على أشجار الغاف، وتصل الغرامة إلى 30 ألف درهم، بناءً على القرار رقم 32 لعام 2011.

وأوضحت بلدية أم القيوين، أن عملية التقليم التي لا تنال من جسم الشجرة، لا حرج منها لأنها، وتسهم في تنبيت أكثر من غصن، مؤكدة أنها كثيراً ما تقوم بعملية تشذيب الأشجار عن طريق فنيين لديهم خبرة في التعامل مع الجزء الذي ينبغي قطعه دون الإضرار بالشجرة التي تعد جزءاً مهماً النظام البيئي الصحراوي.

وأكدت البلدية أنها تعمل على المحافظة على شجرة الغاف، التي تمتاز بقوة تحملها لكافة الظروف، وتحرص على زيادة مساحة زراعتها في مختلف المناطق بالإمارة.

 

أخبار ذات صلة
أم القيوين تكثف جهودها للتعامل مع الحالة الجوية
راشد بن سعود يدعو إلى مواكبة سوق العمل
شجرة الغاف
أم القيوين
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
الرياضي
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©