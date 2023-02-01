30 ألف درهم غرامة تقليم «الغاف» بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد) جددت دائرة بلدية أم القيوين، تحذيرها بعدم قطع أو تقليم أشجار الغاف المنتشرة في المناطق السكنية والبرية، مؤكدة أن تقليم الأشجار بطريقة غير عشوائية يضر بالبيئة، داعية المواطنين والمقيمين وأصحاب المزارع، إلى عدم المساس بأشجار الغاف التي تعتبر من مكونات البيئة الصحراوية، والتي تلعب دوراً مهماً في التوازن البيئي.
ويأتي التحذير بعدما انتشرت مؤخراً ظاهرة قطع وتقليم أشجار الغاف بطريقة عشوائية في المناطق التابعة لإمارة أم القيوين، مشيرة إلى أن القوانين تجرم الاعتداء على أشجار الغاف، وتصل الغرامة إلى 30 ألف درهم، بناءً على القرار رقم 32 لعام 2011.
وأوضحت بلدية أم القيوين، أن عملية التقليم التي لا تنال من جسم الشجرة، لا حرج منها لأنها، وتسهم في تنبيت أكثر من غصن، مؤكدة أنها كثيراً ما تقوم بعملية تشذيب الأشجار عن طريق فنيين لديهم خبرة في التعامل مع الجزء الذي ينبغي قطعه دون الإضرار بالشجرة التي تعد جزءاً مهماً النظام البيئي الصحراوي.
وأكدت البلدية أنها تعمل على المحافظة على شجرة الغاف، التي تمتاز بقوة تحملها لكافة الظروف، وتحرص على زيادة مساحة زراعتها في مختلف المناطق بالإمارة.