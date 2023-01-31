«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقييم نظام العمل الأسبوعي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس، خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة، وتعزيز ريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوير أنظمة العمل الحكومي، بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واستكمالاً لتقييم نظام العمل الأسبوعي الجديد في حكومة الشارقة، اطلع المجلس على دراسة التقييم التي أجريت وفق عدد من المحاور الرئيسة، وعلى قطاعات متعددة، وشملت قياس التجربة من المستوى القيادي كرؤساء ومديري الجهات الحكومية وموظفي حكومة الشارقة، ومتعاملي الجهات الحكومية. وتضمنت أبرز النتائج من جانب المستوى القيادي للجهات المشاركة في الدراسة زيادة إنتاجية الموظفين في 88% من الجهات، و81% زيادة التواصل الإيجابي بينهم، و61% زيادة في معدل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية في غير ساعات العمل الرسمي، و74% ارتفاع نسبة الالتزام بالحضور، و76% ارتفاعاً في عنصر الابتكار والإبداع، و46% انخفاضاً في معدل الإجازات المرضية.

وعن مستوى الموظفين، توصلت الدراسة إلى 90% ارتفاعاً في معدل الرضا الوظيفي، و90% تحسناً في الأداء الوظيفي، و91% شعوراً بالسعادة بشكل عام بعد تطبيق النظام الجديد، و87% على صعيد التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، و84% على صعيد تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، و96% زيادة في الاستمتاع بالعطلة الأسبوعية، و70% زيادة في نسبة المشاركة في المناسبات الاجتماعية، و62% زيادة بفرصة ممارسة الرياضة والهوايات الخاصة، و74% زيادة بالشعور بملاءمة بيئة العمل لساعات العمل الجديدة، و59% زيادة بفرص التفرغ لمتابعة المشاريع التجارية الخاصة، و52% زيادة في فرص استكمال التعليم.

جودة الخدمات

بشأن مستوى رضا متعاملي الجهات الحكومية، أوضحت الدراسة شعور المتعاملين بمعدل رضا عالٍ عن جودة الخدمات وأداء الموظفين بشكل عام بنسبة 94%، ورضا المتعاملين عن تعاون الموظفين في تلبية احتياجاتهم بنسبة 93%، وعدم تأثر حصول المتعاملين على الخدمات بنسبة 86%، وشعور المتعاملين بالرضا عن سرعة الاستجابة، والحصول على الخدمات بنسبة 85%.