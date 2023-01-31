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سعود القاسمي يشهد حفل إطلاق «بطولة رأس الخيمة للجولف»

سعود القاسمي يشهد حفل إطلاق «بطولة رأس الخيمة للجولف»
1 فبراير 2023 01:14

رأس الخيمة (وام)

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 شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في فندق والدورف أستوريا، أمس، حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة انطلاق فعاليات «بطولة رأس الخيمة للجولف» جولة «دي بي ورلد» التي تستضيفها الإمارة من 2 إلى 5 فبراير الجاري في «نادي الحمرا للجولف»، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بضيوف الإمارة من لاعبي الجولف العالميين، ورعاة الحدث، ومنظمي البطولة بنسختها الثانية. وخلال الحفل، تبادل سموه معهم الأحاديث حول أهمية الرياضة، ودورها الفاعل في تحسين جودة حياة الإنسان.
وأكد سموه أن رأس الخيمة حريصة على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وستواصل العمل للارتقاء بمجالات الرياضة كافة، متمنياً للاعبين التوفيق والنجاح في منافسات البطولة. من جانبهم، عبر اللاعبون والرعاة والمنظمون، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بتجربة رأس الخيمة ومكانتها في تنظيم أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، آملين تقديم مستوى رياضي متميز خلال بطولة «رأس الخيمة للجولف».

الإمارات
سعود القاسمي
رأس الخيمة
الجولف
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