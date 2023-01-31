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غباش يعقد جلسة مباحثات مع سفراء دول أميركا اللاتينية والكاريبي

صقر غباش يتوسط السفراء (من المصدر)
1 فبراير 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع عدد من سفراء دول أميركا اللاتينية والكاريبي.
ورحب معاليه بسفراء دول أميركا اللاتينية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتميز منذ نشأتها بإقامة العلاقات ومد جسور الصداقة، وتوسيع التعاون مع دول العالم كافة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة . 
حضر جلسة المباحثات سفراء دول أميركا اللاتينية والكاريبي: فرانسيسكو خ، شاكون إيرنانديز سفير كوستاريكا، وخورخيه أوغستين، مولينا أرامباري سفير الأرجنتين، وأفوندال بول، سفير كومنولث دومينيكا، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك، وسمير الأطرش، القائم بأعمال سفارة فنزويلا، وجوليو سيمون كاستانوس زوين، سفير الدومينيكان، وباتريسيو دياز بروتن، سفير شيلي، وويلي جوميز، سفير جواتيمالا، وألفارو كارلو سيرياني، سفير الأوروجواي، وجاستن هاولي، سفير لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، وخوسيه أغويرو أفيلا، سفير باراغواي، وسيزار دومينغيز، الوزير المستشار في سفارة كولومبيا، وإلين مارتينيز، القائمة بالأعمال كوبا، وماركو أنطونيو سانتيفريز بيمنتيل، القنصل العام بيرو، ونادية الخضر، القائم بالأعمال البرازيل، وأوديليو فيلانيرو، القائم بالأعمال بنما.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
أميركا اللاتينية
دول الكاريبي
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