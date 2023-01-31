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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد سفير نيوزيلندا

«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد سفير نيوزيلندا
1 فبراير 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد الدكتور ريتشارد جورج كاي، سفير نيوزيلندا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه، أعرب سفير نيوزيلندا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
نيوزيلندا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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