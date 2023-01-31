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«استشاري الشارقة» يستعرض مؤشرات أداء المجلس

«استشاري الشارقة» يستعرض مؤشرات أداء المجلس
1 فبراير 2023 01:14

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يواصل رؤيته الاستراتيجية في مجال تعزيز قدراته البرلمانية، من خلال تبني أرقى مواصفات المعرفة، فضلاً عن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الأداء ومواكبة التطورات الإدارية والفنية ضمن منظومة أعماله.
وأوضح أن المجلس الاستشاري يعمل وفق رؤى محددة لتحقيق الاستدامة في مجالات أعماله البرلمانية، وتنمية فرص التنافسية بين وحداته الإدارية لتعزيز قدرات المجلس كبرلمان محلي لإمارة الشارقة، يعكس رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال اطلاع الجروان، صباح أمس، بحضور مديري الإدارات ونواب مديري الإدارات في المجلس الاستشاري على الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء لإدارات المجلس الاستشاري في الأمانة العامة للمجلس لعام 2023م.

أحمد سعيد الجروان
الشارقة
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