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«بيت الخير» تهدف لإسعاد 58 ألف أسرة

ميرزا الصايغ وعابدين العوضي والحضور خلال إطلاق الحملة (من المصدر)
1 فبراير 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير»، حملتها الرمضانية الجديدة لعام 1444هـ - 2023م تحت شعار «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، التي تهدف إلى دعم وإسعاد ما يزيد على 58 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بياناتها، سوف تساعد الجمعية خلال الشهر الفضيل أكثرهم حاجة.
 حضر المؤتمر عدد من المهتمين والشركاء ووسائل الصحافة والإعلام، حيث أكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن «بيت الخير» تنتظر عطاء المحسنين والداعمين والشركاء لدعم هذه الحملة.وقال: «وضعت الحملة هدفاً مبدئياً بإنفاق 50 مليون درهم خلال أشهر الحملة التي بدأت في الأول من رجب، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، موجهاً الشكر لكل من دعم وأعطى خلال الحملة الرمضانية السابقة التي نجحت في إنفاق 47.9 مليون درهم، وصلت إلى المستفيدين مباشرة». وأضاف العوضي أن ميزانية الحملة لهذا العام سوف تنفذ مشاريع رمضانية عدة تتضمن المير الرمضاني بقيمة 4.7 مليون درهم، ومشروع إفطار صائم الذي سيوزع 450 ألف وجبة بقيمة 4.5 مليون درهم، ومشروعي زكاة الفطر والعيدية اللذين سيصل إنفاقهما إلى نحو 2.5 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع الإنفاق الشهري على الأسر، ومشروع المساعدة الطارئة الذي رصد له  29.2 مليون درهم لرفع الكرب عن المعسرين  في رمضان.

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 روح التكافل
أكد ميرزا حسن الصايغ عضو مجلس الإدارة، أن المجلس يتابع جهود هذه الحملة التي تهدفُ إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي والتراحم الإنساني في مجتمع الإمارات، واستذكرَ جهود الراحل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي كان يرى في «بيت الخير» نموذجاً للعمل الخيري المتميز، وتوجه الصايغ برسالة تقدير وتشجيع للعاملين في الإعلام ليتابعوا رسالتهم في ترويج الأخبار والمبادرات الخيرية، ويكثروا من تغطياتهم المهنية للجهود الخيرية والإنسانية، ليكونوا حلقة الوصل بين المؤسسات الخيرية والناس، ويقنعوا الرعاة والداعمين بتقديم الدعم المناسب. كما تحدث سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، فأشاد بالشركاء والداعمين الذين لم يبخلوا يوماً في دعم حملات «بيت الخير» ومبادراتها الإنسانية.ونوه بدور الجنود المجهولين في «بيت الخير» من النساء والرجال الذين استكملوا كل عناصر نجاح الحملة قبل انطلاقها. وفي الختام، تم تكريم الشركاء والداعمين الذين أشادوا بالجمعية ومبادراتها الخيرية، مؤكدين حرصهم على مواكبة هذه الحملة، بما يمكنهم من الدعم والعطاء، لتحقيق النمو الإنساني المستدام الذي تدعو إليه القيادة الرشيدة دائماً.

جمعية بيت الخير
الإمارات
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