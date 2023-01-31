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«نسائية دبي» تطلق مبادرة «سَنَد»

«نسائية دبي» تطلق مبادرة «سَنَد»
1 فبراير 2023 01:14

دبي (الاتحاد) 

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تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز النهضة للفنون، مبادرة «سَنَد» وهي مبادرة تعنى بتمكين السيدات من ذوي الدخل المحدود، وإكسابهن مهنة تكون لهن عوناً على ظروف الحياة، وتهدف إلى تأهيل المشاركات لاكتساب مهنة حرفية أوعمل منتجات تسويقية، لامتلاك مهارات تسهم في حصولهن على وظيفة مناسبة، وذلك لرفع المستوى المعيشي من خلال ابتكار مشروع حرفي صغير، واستثمار الوقت في تطوير المهارات، وتم اختيار مجالات التدريب المطروحة في البرنامج بما يتناسب والفئة المستهدفة من حيث كونهن ربات بيوت. واشترط المركز للانضمام إلى البرنامج التدريبي أن تكون المتقدمة من ذوي الدخل المحدود، والأولوية للمواطنات.
 المبادرة تقدم مجاناً وعلى يد نخبة من المدربين، وتمتد 11 شهراً، في خمس مجالات مطروحة وهي: «الخياطة الشاملة»، برنامج تأهيلي في الخياطة من الألف إلى الياء، «إشراقة جَمال»، برنامج تدريبي في صناعة مستحضرات التجميل والدخون، «أنتِ أجمل» برنامج تدريبي في فن وضع المكياج بتأسيس علمي، «لقمة هنية»، برنامج تدريبي في الطبخ من المطابخ العالمية وأطباق جانبية ورئيسة وحلويات، «الفنون الجميلة»، برنامج تدريبي في حرف فنية مختلفة.
 وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية دبي: «تحرص الجمعية عند طرح مبادراتها على أن تقدم خدمة للأسرة، ما من شأنه الإسهام في تحقيق السعادة لها، وتعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه ذوي الدخل المحدود للوصول إلى جودة الحياة، وقد ضمّنت دولة الإمارات في مبادئها العشرة هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية، وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها للخمسين عاماً القادمة، والتزمت الدولة (بعدم ترك أحد خلف الرَّكْب)، وتم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات، والجمعية تسير وفق استراتيجية عمل تعزز برامج خدمة المجتمع والأسرة المطروحة لهذا العام 2023».

جمعية النهضة النسائية
دبي
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