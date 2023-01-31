«الإمارات تبتكر 2023» تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة، الذي يُعد الحدث الوطني الأكبر من نوعه ويشهد تنظيم فعاليات وأنشطة في إمارات الدولة كافة، طوال شهر فبراير، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في تحسين حياة الناس، لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» التي تُقام بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، ويحتضن في دورته الحالية مشاركات عالمية، لأول مرة منذ إطلاقه، من عدد من الدول، ما يُعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

وقالت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، إن «الإمارات تبتكر 2023»، في دورته الحالية، يحتفي بالابتكارات ذات الأثر في خدمة المجتمع ويتميز بتركيز فعالياته على مواكبة توجهات الدولة وإعلان عام 2023 عام الاستدامة، من خلال تبني موضوع الابتكار في تحقيق الاستدامة محوراً رئيساً للفعاليات.

وأضافت أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي سينظم نسخة جديدة لجائزة الإمارات تبتكر، يتم الاحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فبراير، تشمل 7 فئات هي: أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، وأفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية، وأفضل ابتكار جذري، كما تشهد الجائزة إضافة فئة جديدة تتمثل في أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، ما يترجم جهود المركز للاحتفاء بأكثر المبادرات والمشاريع المبتكرة تأثيراً في صناعة مستقبل دولة الإمارات، والتي ستسهم في دعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تعكس رؤى القيادة المستقبلية.

مبادرات

تسعى «الإمارات تبتكر 2023»، من خلال فعالياتها ومبادراتها إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد المقبل، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات الحيوية، مثل «الخدمات الحكومية، الاقتصاد، تنمية الإنسان، والنقل والمواصلات، والفضاء»، كما تتماشى مع مبادئ الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.