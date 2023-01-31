أبناء الإمارات يحققون ميدالية ذهبية و9 ميداليات للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق مهارات الإمارات إنجازاً عالمياً بارزاً في المسابقة العالمية للمهارات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وفازت نوف عيسى الشكيلي بالميدالية الذهبية في المسابقة التي أُقيمت مؤخراً في عدة دول شملت فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وسويسرا، وإيطاليا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، وفلندا، وإستونيا، ولوكسمبورج، بجانب اليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، وكندا.

كما حصل فريق مهارات الإمارات على 9 ميداليات للتميز في مهارات وتخصصات هندسية وتكنولوجية متنوعة، حيث حصلت حنان أحمد الشامسي على ميدالية التميز في مجال الخراطة بمؤازرة الحاسوب، ونورة خالد المصعبي في الرسم الهندسي، وخديجة خالد الجابري، في الإلكترونيات، وأحمد سالم الهاشمي، وراشد خالد علي؛ في الربوتات المتحركة، وعمير يوسف المرزوقي في النحت بمؤازرة الحاسوب، وعبدالرحمن إسحاق عبدالرحمن؛ في صيانة السيارات، وأحمد حمود الكندي في صيانة محركات الطائرات، وعبدالرحمن خالد الشحي في التوصيلات الكهربائية، ومحمد خالد الكثيري في أنظمة التحكم الصناعي.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن ما حققه أبناء الإمارات يعتبر إنجازاً من ذهب نهدية بكل الفخر؛ إلى القيادة الرشيدة التي تضع المواطن في صدارة الأولويات، حيث أمرت في عام 2010 بتخصيص مكافآت مالية للشباب الفائزين في مسابقة المهارات من أجل تحفيزهم على التميز. وأوضح أن مسابقة المهارات العالمية انطلقت للمرة الأولى في إسبانيا عام 1950، وهي حدث دولي كبير يقام كل عامين، وقد نظمه «أبوظبي التقني» بجدارة في أبوظبي 2017، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبنجاح كبير وأرقام قياسية عديدة.

خطة

قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»: إن فريق مهارات الإمارات المشارك في المسابقة العالمية للمهارات 2022، عمل المركز على إعداده منذ عدة سنوات، وفق خطة عالية الجودة وضعها خبراء دوليون، حيث تم إعداد الفريق داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن الفريق يضم 39 عضواً ما بين خبراء ومراقبين، وشباب وفتيات من الإمارات يتنافسون مع المواهب العالمية في 15 تخصصاً هندسياً وتكنولوجياً ومهنياً، وهي: النحت بمؤازرة الحاسب الآلي، والخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، وتصميم مواقع الإنترنت، وصياغة الحلي والمجوهرات، واللحام، وصبغ السيارات، والإلكترونيات، والروبوتات المتحركة، والرعاية الصحية والاجتماعية، والرسم الهندسي، وتقنية السيارات، وصيانة محركات الطائرات، والدهان والديكور، والتوصيلات الكهربائية، وأنظمة التحكم الصناعي.