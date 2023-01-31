«خبراء الإمارات» منصة تطوير مهمة تساهم في ازدهار الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

يسهم «برنامج خبراء الإمارات»، بنسخته الثالثة، في تطوير كفاءة وإمكانيات 15 متخصصاً في دولة الإمارات من خلال برنامج مكثف مدته ثمانية أشهر؛ بهدف تعزيز تبادل المعارف والتفكير الإبداعي مع الموجهين بجانب التركيز على جوانب التنمية والاستدامة.

وأكد أحمد طالب الشامسي مدير برنامج خبراء الإمارات، أن البرنامج الذي تأسس للإسهام في دعم مساعي التنمية الاقتصادية والاستراتيجية على المدى الطويل في الدولة يمثل منصةً مهمة للتعريف بالقادة الشباب الذين يتمتعون بالكفاءات والخبرات، ويضمن رعاية أصحاب المواهب المتميزة ودعمهم.

وأوضح الشامسي، أن «برنامج خبراء الإمارات» في دورته الثالثة ركز على ثلاث مجموعات استراتيجية شملت النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنية التحتية.

وأضاف أن البرنامج الذي أطلق في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2019 يهدف إلى تطوير خبرات الكوادر الوطنية، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم ليتمكنوا من القيام بدورٍ قيادي وفاعل في تطوير مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، كما يعزز البرنامج تطوير القادة في مختلف القطاعات، من خلال تنمية خبرات مجموعة من المتخصصين في مجالات نوعية وحيوية وكفاءاتهم.

وأشار إلى البرنامج يضم مجموعة من الموجهين الذين يعملون على توجيه المنتسبين للبرنامج، من خلال الأنشطة التجريبية والحوار والتفكير الإبداعي، كما يسهم البرنامج في تعزيز قيمة التعلم مدى الحياة والابتكار، والذي يمثل ركيزة أساسية في مواصلة التقدم المستمر والازدهار في مختلف القطاعات في الدولة.

وقال أحمد الشامسي، إنه تماشياً مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعمل المشاركون معاً خلال البرنامج الأكاديمي على إعداد تقارير تظهر مدى التأثير الإيجابي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» على قطاعاتهم. كما سيلتقون مسؤولي المؤسسات المتخصصة في مجال الاستدامة في مختلف أرجاء الدولة، مشيراً إلى أن برنامج خبراء الإمارات يمثل منصة مهمةً تسهم في بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة.