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بلدية دبي: استقبال طلبات المشاركة في «رواد» لحديثي التخرج

بلدية دبي: استقبال طلبات المشاركة في «رواد» لحديثي التخرج
1 فبراير 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي بدء استقبال طلبات المشاركة في برنامج «رواد لحديثي التخرج»، بهدف تمكين الخريجين الجامعيين المواطنين من اكتساب المعرفة العلمية في المجالات الفنية والمهنية بالبلدية، وإتاحة الفرصة أمامهم للممارسة الميدانية في مواقع العمل، وتشجيع الشباب الإماراتي على اتخاذ خطوات متقدمة لتحقيق النجاح، وذلك دعماً للتطوير المهني والشخصي لهم.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تحرص بلدية دبي على تعزيز وتطوير قدرات رأس المال البشري لديها، من خلال ما تطرحه وتنفذه من برامج ومشاريع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الوطنية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز ملف سياسة التوطين في إمارة دبي، والذي من شأنه أن يدعم النمو المستقبلي للإمارة بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة».
وأضاف الهاجري: «تُشكل المبادرات والبرامج المهنية والتدريبية التي تُطلقها البلدية، محركاً أساسياً للاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية الشابة وتطوير قدراتها ومهاراتها، بما يجعلها قادرةً على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في المجالات التنموية والمعرفية، ويعزز من ثقافة استدامة الابتكار لديها».
وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي: «يُعد برنامج (رواد لحديثي التخرج) من المبادرات التي تُشجع الشباب الإماراتي على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، لكونها تهدف في الأساس إلى تبنّي وتدريب الخريجين الجامعيين، من أجل إغناء خبرتهم العملية، عبر إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك ببيئة العمل والتدرب على مواجهة التحديات وكيفية معالجتها، وذلك حسب المجالات والتخصصات المطلوبة في البلدية تحقيقاً لرؤية إمارة دبي المستقبلية».

دبي
بلدية دبي
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