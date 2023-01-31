طلبة «محمد بن راشد للطب» يتعرفون على تخصصات القطاع

دبي (الاتحاد)

أقامت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية النسخة الثانية من معرض الوظائف الطبية السنوي، والذي قامت من خلاله بتعريف طلبة الطب من الجامعة، على خيارات التدريب السريري وغيرها من المسارات المهنية في القطاع الصحي. وتمت دعوة طلبة الطب في الجامعة، من السنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة، للمشاركة في المعرض والتواصل مع خبراء الرعاية الصحية والتعرف على خيارات التدريب والتخصص والفرص المهنية المتاحة داخل دولة الإمارات وخارجها. واستفاد الطلبة أثناء زيارتهم لأجنحة المعرض من خبرات الأطباء المتخصصين، والتابعين لمؤسسة أطباء بلا حدود، ممن يعملون ضمن مختلف التخصصات الجراحية والطبية، مثل الطب النفسي وطب الأشعة وعلم الأمراض وطب الأسرة وطب الأطفال والعناية المركزة والتخدير وطب النساء والتوليد وطب الطوارئ والطب الإنساني متمثلاً في منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت آمنة حاجي مسؤولة التوظيف في «أطباء بلا حدود الشرق الأوسط»: «يسرنا المشاركة في معرض الوظائف الطبية بالجامعة للسنة الثانية على التوالي، ويسعدنا التواصل مع أطباء المستقبل المهتمين بالانضمام إلى مشاريعنا الميدانية».

وقال الدكتور سليمان الحمادي: «يشهد قطاع الطب تغيراً سريعاً، ما يفرض ضرورة تطوير أساليب تدريس الطب لمواكبة هذا التغير». وأضاف: «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية هي جزء من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، والتي تعمل على إحداث تغيير جذري في التعليم الطبي في الجامعة. ويمكن لطلبة بكالوريوس الطب والجراحة الآن الاستفادة من كافة فرص التدريب الأكاديمي والسريري المتوافرة عبر منظومة الرعاية الصحية في دبي. ومن خلال مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، سيرفد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، القطاع الصحي بأطباء باحثين وقادة مميزين قادرين على التواصل والتعاون لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل».