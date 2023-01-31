جامعة الشارقة تعزز التعاون مع كلية دبلن

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تعاون مشتركة مع كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك في عدد من المجالات الطبية والصحية، وقعها عن الجامعة الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، ومن جانب جامعة إيرلندا وقعتها البروفيسور فيونا تيمينز- عميد كلية التمريض في كلية دبلن الجامعية، بحضور الدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة وماريا برينر أستاذة تمريض الأطفال في كلية دبلن الجامعية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك في عدد من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى الطرفين، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، إلى جانب المشاركة في الدراسات والبحوث في مختلف المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إتاحة التدريب الميداني والأكاديمي وفقاً للاختصاصات المشتركة والمرتبطة بتنمية وتطوير المهارات والمعارف الوظيفية.