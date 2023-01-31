100 يوم على ختام المشاركة في «الجودة لبيئة داعمة للوالدين»

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أكثر من 150 دعوة للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وشبه الحكومي والقطاع الثالث في جميع أنحاء الدولة، للتقدم بطلب للحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وفتحت «الهيئة» كذلك باب المشاركة أمام مختلف المؤسسات العاملة في هذه القطاعات حتى يوم 12 مايو 2023. وذلك منذ إطلاقها للدورة الثانية من علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وعقدت «الهيئة»، خلال الفترة السابقة، 20 جلسة دعم فردية للمؤسسات المتقدمة بطلب المشاركة، ونظمت كذلك 3 ندوات توعية افتراضية لجميع المتقدمين للتعريف بالبرنامج وآلية التقديم والإجابة عن جميع استفساراتهم، فضلاً عن الزيارات الميدانية التي أجرتها «الهيئة» ممثلة بفريق البرنامج لعدد من المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة لإطلاعهم على البرنامج والمزايا التي يقدمها للمؤسسات والوالدين العاملين فيها والطفل والأسرة والمجتمع، ودعوتهم للمشاركة والحصول على العلامة. وقال الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدى دول الخليج العربي: «يسر منظمة اليونيسف رؤية التقدم التي أحرزته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة فيما يتعلق بالسياسات الداعمة للأسرة، لا سيما ما حققه برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين. كما تشيد المنظمة بسعي (الهيئة) إلى مواءمة تلك السياسات مع المعايير المعتمدة عالمياً، والعمل بشكل تدريجي نحو ترسيخ أفضل الممارسات الموصي بها من قبل المنظمة».

ودعت «الهيئة» جميع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات للمشاركة في البرنامج للحصول على علامة الجودة، والمساهمة بشكل مؤثر في بناء مستقبل مزدهر للمؤسسات وأفراد المجتمع على نطاق أوسع، حيث سيغلق باب المشاركة بعد 100 يوم، وتحديداً يوم الثاني عشر من مايو المقبل.

سياسات

يمكن لجميع المؤسسات التي تتبنى سياسات داعمة للوالدين، التقدم بطلب المشاركة في البرنامج، وذلك استناداً إلى معايير المستوى الأول من (علامة الجودة)، أو المستوى الثاني (علامة الجودة+) المخصصة للمؤسسات التي تواكب أو تتخطى الممارسات الرائدة عالمياً وفق معايير المستوى الثاني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج لتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم جميع الطلبات سيتم بشكل مستقل من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم عدداً من المسؤولين على مستوى الدولة لضمان الموضوعية والشفافية في مراجعة وتقييم الطلبات.