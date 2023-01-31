200 ساعة عمل و185 صهريجاً ومضخة لاحتواء المنخفض الجوي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن التنسيق المشترك بين القطاعات واللجان التابعة للجنة طوارئ الأمطار والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين أسهم في احتواء المنخفض الجوي، وما صاحبه من هطول الأمطار التي تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، حيث رفعت البلدية درجة الاستعداد الكامل للتعامل مع حالة الطقس.

وتحركت الفرق العاملة في طوارئ الأمطار التابعة للجان الميدانية واللجان المساندة لها للتعامل مع تجمعات المياه وفقاً للخطط المسبقة، حيث قامت بالعمل وفق خطط ممنهجة تمت جدولتها وتقسيم مدينة الشارقة إلى قطاعات، وتسخير جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية ومعدات ومضخات وصهاريج وآليات وتوزيعها على جميع مناطق المدينة، كما تعاملت اللجان مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور بالإضافة للتنسيق مع الجهات المحلية.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رئيس فريق طوارئ الأمطار، أن اللجان الميدانية وفرق العمل عملت على مدار أكثر من 200 ساعة متواصلة في مناطق مدينة الشارقة لسحب تجمعات الأمطار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، حيث وفرت البلدية المعدات والأدوات اللازمة من صهاريج ومحطات ضخ متنقلة فاق عددها 185 صهريجاً ومضخة عملت على مدار الساعة من دون توقف، حيث تم توزيعها قبل بدء الحالة الجوية في المناطق المتوقع حدوث تجمعات بها.