إنجاز الربط الإلكتروني بين «رعايتي» و«ملفي» و«نابض»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، إنجاز الربط الإلكتروني بين الملف الوطني الصحي الوطني الموحّد، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تشارك البيانات الصحية للمرضى بين منشآتها الصحية الحكومية والخاصة. وأشارت الجهات الثلاث، إلى إنجاز الربط الإلكتروني بين منصات «رعايتي» التابع لوزارة «الصحة» و«ملفي» التابعة لدائرة الصحة أبوظبي ومنصة «نابض» التابعة لهيئة الصحة بدبي، ويهدف هذا الربط إلى توحيد البيانات الصحية للمرضى في منصة وطنية واحدة، لتعزيز جودة الخدمات الطبية والوصول إلى منظومة صحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية.

وكشفوا عن أن عدد السجلات الطبية المتصلة بنظام «رعايتي»، بلغ حتى الآن أكثر من 1.9 مليار سجل طبي لـ 9.5 مليون مريض، يمكن الوصول إليهم عن طريق أكثر من 90 ألف مزود للخدمات الصحية في 3.057 منشأة طبية متصلة بالنظام.

ويستطيع 60 ألف طبيب الدخول على النظام والوصول لبيانات المرضى، حيث سيسمح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية في كافة الإمارات بالوصول إلى معلومات المريض الصحية بسهولة من أي مكان بالدولة، مما سيمكنهم من تقديم رعاية صحية أفضل للمرضى.

وقع اتفاقية الربط بين «رعايتي» و«ملفي» و«نابض» ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 في دبي، ووقعها عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبد الله النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك مُمثلاً لهيئة الصحة بدبي، والدكتور حامد علي الهاشمي مستشار مكتب رئيس الدائرة والصحة الرقمية مُمثلاً دائرة الصحة أبوظبي.

ويشكّل الدمج بين المنصات إنجازاً مهماً في مجال الرعاية الصحية في الدولة، والذي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي لمنشآت قطاع الرعاية الصحية لبناء نظام صحي مستدام وفعّال، لتمكين المرضى من الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة.

وعقدت الجهات الصحية مؤتمراً صحفياً بمشاركة وسائل الإعلام المختلفة، وحضور علي جمعة العجمي مدير إدارة الصحة الذكية في الوزارة، وعن دائرة الصحة أبوظبي الدكتور حامد علي الهاشمي مستشار مكتب رئيس الدائرة، وعن هيئة الصحة بدبي الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية.

أكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إتمام الربط بين المنصات الوطنية الصحية يشكل إنجازاً وطنياً بارزاً تتجمع فيه السجلات الصحية الرقمية في الدولة في منصة واحدة مشتركة، لتبسيط مشاركة البيانات الصحية، وتوفير وصول أسهل وأكثر مرونة، كما توفر الموحدة تحليلاً للبيانات الضخمة كأداة مهمة لتطوير جودة للرعاية الصحية.

وقال أحمد الدشتي: «نحن فخورون بما تم إنجازه من خلال هذا الربط الإلكتروني في ملف وطني موحد متكامل ورقمي لنظام الرعاية الصحية، حيث إن ضمان الاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا، سيكون نتيجة الشراكة المثمرة وتبنّي هذه التقنيات من قبل الجميع في الرعاية الصحية، لضمان إكمال سجل صحي وطني يسهم بتعزيز صحة سكان الإمارات ورفع جودة حياتهم».

من جانبه، قال الدكتور حامد الهاشمي، مستشار رئيس الدائرة في دائرة الصحة - أبوظبي: يُعد الدمج بين منصات «رعايتي» و«ملفي» و«نابض» خطوة نوعية في جهود الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع في الدولة، حيث أصبحت تجربة الإمارات في تبادل المعلومات الصحية نموذجاً متميزاً يحظى بتقدير واهتمام النظم الصحية الأخرى في المنطقة. وأضاف: «تمثل البيانات عنصراً أساسياً يسهم في تعزيز النظم الصحية، حيث تساعد الأطباء على اتخاذ القرارات الطبية التي تناسب المرضى، وتجعلنا قادرين على تحليلها وتحويلها إلى معلومات نستند إليها في تطوير وإطلاق البرامج والمبادرات ووضع السياسات اللازمة لجعل المجتمع أكثر صحة، ولترسيخ مكانة دولة الإمارات المتميزة في الصحة الرقمية على مستوى العالم».

التحول الرقمي

أشار علي العجمي مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن المنصة الوطنية الصحية الموحدة، تهدف لإحداث تغيير جذري في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات. وتكون المعلومات الصحية مشفرة عبر شبكة آمنة. ويمثل ربط «رعايتي» مع «ملفي» التابع لدائرة الصحة أبوظبي و«نابض» التابع لهيئة الصحة بدبي نقلة نوعية على مستوى الدولة.

ولفت علي العجمي إلى أن مشاركة القطاع الخاص تُعد أمراً بالغ الأهمية لنجاح رعايتي، ويسعدنا أن نرى المشاركة المتزايدة من المنشآت الخاصة في منصة «رعايتي»، نظراً لدورهم المهم في نجاح المشروع ونقل مستوى الخدمات الصحية إلى سوية المعايير العالمية.

العمل المشترك

قال الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، إن ربط «نابض» و«رعايتي» و«ملفي»، يعكس مستوى تكامل الأدوار ووحدة الأهداف بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة- أبوظبي، ويرسخ في الوقت نفسه قيمة العمل المشترك، وأهميته في الوصول إلى نموذج صحي من الطراز الأول يحتذى به.

وأكد الدكتور الرضا أن القطاع الصحي في الدولة يشهد تطوراً سريعاً وطفرات نوعية متلاحقة، لا سيما في جانب التحول الرقمي، الذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً مهماً، ونجحت من خلاله في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأفاد بأن منصة «نابض» جاءت بجهود حثيثة متواصلة قامت بها هيئة الصحة بدبي، من أجل خدمة المجتمع وأفراده على الوجه المرجو، ومن ثم تعزيز توجهات الدولة وتطلعات دبي في تحقيق التنافسية العالمية في المجال الصحي.

وأعلن أنه خلال شهر من الآن يتم استكمال ربط جميع المنشآت الصحية على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصحية الموجودة في دبي والمربوطة بنظام «رعايتي» 2000 منشأة صحية.

وقال روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي»: «يُعد ربط المنصات إنجازاً وطنياً مهماً، إذ تترجم الرؤية الرشيدة التي وضعتها دولة الإمارات لقطاع الرعاية الصحية والتي تتمثل في تقديم خدمات عالمية المستوى، وتحسين جودة الحياة لجميع سكانها. واستمراراً لإنجازاتنا الأخيرة ولجهودنا المستمرة لتمكين منصتنا». وأضاف: «من خلال الربط بين المنصات، سيتمكن مقدمو الرعاية الصحية من الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار سجل صحي من 2.500 مؤسسة للرعاية الصحية متصلة على منصة (ملفي)».