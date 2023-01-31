«صحة أبوظبي» تناقش أهمية الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الصحة - أبوظبي جلسة حوارية حملت عنوان: «أهمية الصحة النفسية» على منصتها في معرض الصحة العربي 2023، حيث أشار المشاركون إلى ضرورة مواصلة تسليط الضوء على الصحة النفسية والأفكار غير الصحيحة المرتبطة بها. وخلال الجلسة التي أدارتها فاطمة المحمود، الصحفية بجريدة «ذا ناشيونال»، صرحت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تبذل الدائرة كل الجهود الممكنة لتقديم الحلول في ملف الصحة النفسية، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع كل الجهات بمنظومة الرعاية الصحية بمفهومها الشامل، بدءاً من زيادة الوعي المجتمعي في المدارس والجامعات، وتمكين المنشآت لتقديم رعاية نفسية أفضل، وصقل المهارات للقوى العاملة بالقطاع، لا سيما في الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة، وصولاً إلى إعادة تأهيل والاندماج بالمجتمع». وأضافت: «اليوم، تتوحد كافة الجهات أكثر من أي وقت مضى لتقديم أفضل الحلول في مجال الصحة النفسية، ولدينا خطة يتم تطويرها لتعكس هذه الجهود الدؤوبة». من جانبها، قالت أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة: «دورنا في مركز أبوظبي للصحة العامة هو التأكد من أننا نعمل مع جميع الأطراف المعنية في منظومة الرعاية الصحية؛ لأننا ندرك جيداً أنه لا يمكننا النجاح من دون جهودنا التعاونية، بدءاً من الحضانة، وصولاً إلى الجامعات، نريد تعليم أساسيات الصحة النفسية للأجيال القادمة لزيادة وعي المجتمع وتثقيف المعلمين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية».

وزيرة الصحة البحرينية تزور المعرض

زارت معالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزير الصحة البحرينية، معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2023)، ظهر أمس، واطلعت على تجربة دولة الإمارات في المجال الصحي. واستمعت معاليها إلى شرح عن مشاريع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، ضمن منصة وطنية موحدة، والرؤية المشتركة والمتكاملة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، وأهمية دورها في الاستراتيجيات المستقبلية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة مسيرة النجاحات.