«الإمارات الصحية» تطلق مشروعي «الرعاية الذكية» و«التوأمة الرقمية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروعين، هما الأولان من نوعهما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهما مشروعا «الرعاية الذكية» و«التوأمة الرقمية»؛ بهدف تعزيز الصحة والسلامة والاستدامة في منشآتها الصحية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي. ويعمل المشروعان على تبني التحول إلى المرافق الطبية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بما يواكب أحدث طرق تقديم الرعاية الصحية عالمياً.

وأوضحت مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، أن مشروع الرعاية الذكية يُعد أحد أحدث المشاريع التقنية المتطورة التي أعلنت عنها المؤسسة، وتستند إلى نظام أساسي لمنشأة الرعاية الذكية مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمراقبة الذاتية ومراقبة سلوك وحركة المريض. وأشارت إلى دور المشروع في مساعدة الأطباء في تشخيص المرضى باستخدام الرؤية الحاسوبية، فضلاً عن تحديث وتحليل بيانات ومعلومات المرضى تلقائياً، كما تتيح «الرعاية الذكية» الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على حالة المرضى، إذ تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع من تحسين نفسها بشكل متكرر استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها.

وأفادت أن منظومة «الرعاية الذكية» تقوم بتقييم وتتبع مدى الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك بشكل مستقل للحصول على معلومات فورية حول مدى تطبيق بروتوكولات السلامة، إضافة إلى تحليل وتقييم حالة المريض، ورصد الإجراءات المتبعة خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وبدأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتطبيق مشروع «الرعاية الذكية» في مستشفيي الأمل في دبي والقاسمي في الشارقة، وسيتم تعميمه على 15 مستشفى آخر قبل نهاية عام 2023. ويؤدي مشروع الرعاية الذكية، إلى تحويل المستشفيات إلى مرافق طبية ذكية، ويتميز المشروع بمتابعة المرضى والطاقة الطبي والمراجعين من خلال كاميرات متابعة، بما يضمن معرفة مدى التزام الأطباء والكادر التمريضي بالمتطلبات العلاجية ومتابعة المرضى، وكذلك الأطفال والحالات غير الطبيعية للمرضى النفسيين، كما يساعد المشروع على متابعة أخذ المرضى للأدوية. يأتي مشروع التوأمة الرقمية الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع «شنايدر إلكتريك» و«مايكروسوفت» في إطار جهودها للتحول الرقمي الشامل في الخدمات الصحية التي توفرها، حيث أنشأت المؤسسة نموذج توأمة رقمياً لمستشفى القاسمي، يستهدف تعزيز جهود المؤسسة نحو الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية للمنشآت عن طريق توفير استهلاك الطاقة حتى 30%، وتقليل الأعطال وأعمال الصيانة حتى 20%.