«أبوظبي للمحاسبة» يطلق «حوارات في المال العام»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة مبادرة جديدة بعنوان «حوارات في الحفاظ على المال العام»، والتي هي عبارة عن سلسلة مقابلات مصورة مع نخبة من المتحدثين الرسميين في الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف بيان دورهم في الحفاظ على المال والموارد العامة والاستغلال الأمثل لها في نطاق عملهم وبما يضمن استدامتها، وبالتالي المساهمة في تعزيز ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

ويهدف الجهاز، من خلال هذه المبادرة المتميزة، إلى تعزيز الدور الهام للجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي في التوعية بأهمية الحفاظ على المال والموارد العامة، وتأكيد مسؤوليتهم المشتركة في الارتقاء بقيم النزاهة والمساءلة والشفافية، من أجل المساهمة في بناء منظومة حكومية رائدة في الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بهدف بناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

وقال المتحدث باسم بالجهاز: «إن إطلاق هذه السلسلة من المقابلات المصورة التي سيتم عرضها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجهاز والجهات المعنية، حيث يهدف الجهاز نحو تسليط الضوء على دور الجهات الحكومية وموظفيها وكافة أفراد المجتمع في العمل يداً بيد من أجل تحقيق الهدف من هذه المبادرة ونشر رسالة مفادها أن الحفاظ على المال والموارد العامة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع».

ثقة متبادلة وتعاون مشترك

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة لبناء شراكات تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك مع العديد من الجهات الحكومية لتعزيز هذه الشراكات والتي يسعى الجهاز من خلالها نحو رفع الوعي بممارسات الإدارة السليمة وسبل التصدي للمخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة والشفافية والمحاسبة، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة في إطلاق العديد من المبادرات المتميزة من أجل الحفاظ على المال العام.