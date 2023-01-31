«بيرق الإمارات».. حلم أشهر ملاك الإبل في الخليج غداً

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ غداً «الخميس» الجولة الأخيرة من مسابقة «بيرق الإمارات»، الحلم الذي يسعى إليه أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي من أجل الوصول إلى منصة التتويج وحمل «بيرق الإمارات» والتربع على عرش مزاينة الإبل في فئتي المحليات والمجاهيم، وسط اهتمام خليجي كبير بالشوط الأكبر والأكثر شهرة في عالم الإبل.

خطوة واحدة ويتم تحديد الفائز «غداً» في المسابقة التي شهدت تطورات كبيرة، سواء على مستوى الجوائز أو على مستوى الشروط والمعايير، وهو ما انعكس بشكل كبير على استعدادات ملاك الإبل الراغبين في خوض منافسات شوط البيرق، مما ساهم في زيادة حركة مبيعات الإبل المتميزة، وظهرت أرقام كبيرة لمبيعات الإبل تخطت عشرات الملايين لتعيد مبيعات شارع المليون إلى الأرقام التي اشتهر بها.

تطور متميز

ويؤكد محمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، أن «بيرق الإمارات» أصبح من المسابقات المتميزة والقوية التي يسعى إليها أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج والتي شهدت تطورات متميزة، سواء من خلال الجوائز المالية للفائزين في هذا الشوط، حيث تعد «جائزة بيرق الإمارات» الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، وتكون المنافسة على البيرق قوية وتجذب إليها عشاق الإبل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح البيرق لصاحب أكثر عدد من النقاط، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي.

آليات التحكيم

وأشار المهيري إلى أن آلية تحكيم بيرق الإمارات أصبحت بنظام النقاط، حيث يتم احتساب النقاط على النحو التالي: «أشواط الشرايا الرموز 50%، أشواط التلاد 30%‎‎، شوط الظفرة «الجمل 20» له 20%‎، وفي حال التعادل بعدد النقاط تحسم النتيجة للمشارك الحاصل على أكبر عدد من المراكز الأولى، وفي حال استمر التعادل تحسم النتيجة لصالح الحاصل على أكبر عدد من النقاط في المركز الثاني. وتتوزع النقاط في أشواط الشرايا «الرموز» والتلاد على النحو التالي: «المركز الأول 10 نقاط، والمركز الثاني 9 نقاط، والمركز الثالث 8 نقاط، ويتناقص المركز نقطة واحدة وصولاً للمركز العاشر، فيما تتوزع النقاط في شوط الظفرة «الجمل 20» على النحو التالي: «المركز الأول 120 نقطة، والمركز الثاني 108 نقاط، والمركز الثالث 96 نقطة، ويتناقص المركز 12 نقطة وصولاً للمركز العاشر، وفي ختام المهرجان يتم جمع النقاط وفق معادلة خاصة.

تحديد ملامح الفائز

وأوضح محمد سعيد بن ثان المزروعي أحد أشهر ملاك الإبل في منطقة الظفرة، أن مسابقة البيرق بنظامها الحالي ألغت الخصوصية والسرية التي كانت متبعة في السنوات السابقة، نظراً لأن المنافسة بدأت بين ملاك الإبل الراغبين في خوض شوط البيرق مع بداية انطلاق أشواط المهرجان من خلال المنافسة على حصد النقاط في الأشواط الفردية، وبالتالي تحولت المنافسة من اليوم الختامي إلى جميع أيام المهرجان وأصبح معها تحديد ملامح الفائز ببيرق الإمارات تتكشف يوماً بعد يوم من خلال المراكز التي يحصل عليها في الأشواط الفردية.

وأشار المزروعي إلى أن الاستعداد القوي والسرية التي كانت تتم في السابق قبل دخول الإبل شوط البيرق تحولت إلى المهارة والسرية في اقتناص الصفقات القوية لمزايين الإبل قبل الآخرين مع انطلاق المهرجان والمشاركة فيها خلال الأشواط الفردية، موضحاً أن هذه الصفقات كانت واضحة في الدورة الحالية وساهمت في ترجيح كفة بعض ملاك الإبل عن الآخرين خلال مرحلة تجميع نقاط الأشواط الفردية.

وبين المزروعي أن جميع ملاك الإبل المتواجدين في المهرجان أو المتابعين أشواطه عبر البث المباشر أصبح لديهم حالياً معرفة بنسبة كبيرة بالفائزين في شوط البيرق، سواء المحليات أو المجاهيم، بفضل نظام النقاط الذي كشف تميز كل مشارك عن الآخر.

الشفافية والحيادية

وتوجه سعيد المزروعي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي كان لها الفضل الأكبر في دعم ملاك الإبل والحفاظ على تراثنا الأصيل، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة التي لم تدخر وسعاً في إنجاح فعاليات المهرجان وساهمت في تحقيق نجاح كبير، سواء على مستوى التنظيم وتلبية احتياجات المشاركين والزوار، أو على مستوى التحكيم المتميز الذي اتسم بالشفافية والحيادية وأسهم في إعطاء كل مشارك حقه، وهو ما لمسه كل من حضر المهرجان أو تابع أشواطه عبر البث المباشر.

مبيعات كبيرة

وأكد سعيد العامري، أحد المشاركين في مزاينة الإبل، أن النسخة الحالية شهدت مبيعات كبيرة للإبل بعضها تم الإعلان عنه والبعض الآخر لم يتم الإعلان عنه، كما أن هناك عدداً من الصفقات التي تم الاتفاق عليها لم تكتمل وتم ردها لأصحابها بفضل عدم اجتيازها الفحص من قبل اللجنة الطبية، وهو شرط أساسي لإتمام عمليات البيع.

ويؤكد العامري أن جميع الملاك ومربي الإبل، سواء من شارك أو من لم يشارك فائز في مهرجان الظفرة الذي فتح أبواباً كثيرة لعمليات بيع وشراء الإبل ودعم أصحابها.

الشروط والمعايير

وتتمثل شروط المشاركة في «بيرق الإمارات فيما يلي: يحق للمالك المسجل في بيرق الإمارات المشاركة بمطيتين في كل شوط من أشواط الرموز والتلاد، يحق لملاك الإبل التلاد المشاركة في أشواط الرموز، يجب على الملاك الراغبين بالمشاركة في أشواط الرموز والمنافسة على بيرق الإمارات الحضور شخصياً أو وكيلهم لتسجيل المشاركة وملء الاستمارة في مركز التسجيل، تحجب الجائزة في حال عدم وجود 3 منافسين فعالين في فئة المحليات والمجاهيم، في حال تمت عملية بيع مطية خلال أشواط الشرايا رموز وقبل انتهاء الشوط وإعلان النتيجة تذهب النقاط للمالك الجديد، وفي حال البيع بعد إعلان النتيجة تحسب النقاط لصالح المالك السابق، يحق للمالك الذي سجل في بيرق الإمارات استبدال المطية المشاركة بأشواط الرموز الرئيسية في حال خروج المطية بسبب اللجنة الطبية، بسبب العبث أو السمل، ويكون الشراء من الحلال الذي بالشوط فقط، بعد دفع الرسوم المترتبة، وفي حال اشتباه اللجنة بالمطية يتم وقف احتساب نقاطها لحين إثبات صحة التشبيه، وفي حال تم تثبيتها تضاف النقاط بشرط أن يكون التثبيت قبل انتهاء المهرجان.

250 مشاركة في شوط الظفرة 20 محليات

شهدت منافسات شوط الظفرة 20 محليات مشاركة أكثر من 250 مطية تواجدت مع ساعات الصباح الباكر داخل شبك المهرجان استعداداً لبدء عمليات الفرز والتحكيم التي تقوم بها اللجنة المنظمة. وحرص أغلب ملاك الإبل على تدعيم قطعان الإبل المشاركة بمزايين الإبل قبل انطلاق منافسات المهرجان، ولضمان حصد أكبر عدد من النقاط استعداداً لخوض منافسات شوط البيرق.

وحددت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عدداً من الاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها في أشواط الجمل، ومنها ضرورة الالتزام بمشاركة قطيع واحد في كل شوط من أشواط الجمل، مع التزام الملاك بتنفيذ مبيت الإبل في شبوك المزاينة المخصصة للمبيت خلال الأوقات المحددة، وفي حال عدم الالتزام بالمبيت سيتم استبعاد الإبل من المشاركة ويحق للمشارك تكليف أحد الرعيان لتقديم العلف للمطايا ومغادرة الشبوك بعد ذلك.

وفي حالة استبعاد عدد من المطايا من قبل اللجنة الطبية يحق للمالك استبدال 3 مطايا في شوط الظفرة. وأسفرت نتائج شوط أجمل فحل عن فوز شبك رقم 23 لمالكه أحمد راشد مبارك المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني شبك رقم 18 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، وفي المركز الثالث شبك رقم 8 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وفي المركز الرابع شبك رقم 1 لمالكه عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وجاء بالمركز الخامس شبك رقم 14 لمالكه محمد سليمان محمد عبدالله بن الشيبه.

إعلان نتائج مسابقة الغنم النعيمي

أعلنت اللجنة المنظمة نتائج مزاينة الغنم النعيمي والتي أسفرت في شوط أجمل جذعة عن فوز الشبك رقم 9 لمالكه علي راشد مبارك علي المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني شبك رقم 20 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وفي المركز الثالث شبك رقم 13 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، وفي المركز الرابع شبك رقم 29 لمالكه أحمد راشد مبارك المنصوري، وحل في المركز الخامس شبك رقم 30 لمالكه بدر سعيد مصبح المطوع الشامسي.

ونال المركز الأول في شوط أجمل 3 جذعات، شبك رقم 14 لمالكه فهد عبدالله قمبر محمد، وذهب المركز الثاني إلى شبك رقم 13 لمالكه سعود عبدالجليل صالح الصابري، وفي المركز الثالث شبك رقم 8 لمالكه صالح عبدالرحيم عبدالله العلي، وفي المركز الرابع شبك رقم 7 لمالكه عبدالله سعيد حمد الوحشي، وفي المركز الخامس شبك رقم 15 لمالكه مروان خليل عباس الصفار.

وحصد المركز الأول في شوط أجمل جذعة إنتاج محلي، شبك رقم 12 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، ونال المركز الثاني شبك رقم 30 لمالكه أحمد عوض سالم العامري، وفي المركز الثالث شبك رقم 14 لمالكه بدر سعيد مصبح المطوع الشامسي، وفي المركز الرابع شبك رقم 25 لمالكه عبدالله سعيد حمد الوحشي، وحصد المركز الخامس شبك رقم 19 لمالكه أحمد راشد مبارك المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط أجمل شاه إلى شبك رقم 1 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وفي المركز الثاني شبك رقم 27 لمالكه محمد أحمد إبراهيم أحمد، وفي المركز الثالث شبك رقم 3 لمالكه صالح عبدالله محمد الحمادي، وفي المركز الرابع شبك رقم 2 لمالكه عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي.

وسجل شوط أجمل جذع، فوز شبك رقم 20 لمالكه أحمد عوض سالم العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني شبك رقم 21 لمالكه حميد جاسم سعيد هلال الزعابي، وفي المركز الثالث شبك رقم 18 لمالكه راشد عبدالله جمعه القبيسي، وفي المركز الرابع شبك رقم 8 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، وفي المركز الخامس شبك رقم 11 لمالكه إبراهيم عبيد محمد راشد المزروعي.

أما شوط أجمل جذع إنتاج محلي، فذهب المركز الأول إلى شبك رقم 6 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، ونال المركز الثاني شبك رقم 1 لمالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وفي المركز الثالث شبك رقم 22 لمالكه عبدالله راشد خليفه المرر، وفي المركز الرابع شبك رقم 20 لمالكه أحمد عوض سالم العامري، وحصد المركز الخامس شبك رقم 26 لمالكه يوسف حمد مسلم السالمي.

وحل بالمركز الأول في شوط الجمل 10 رؤوس شبك رقم 5 لمالكه صالح عبدالله محمد الحمادي، ونال المركز الثاني شبك رقم 6 لمالكه محمد أحمد إبراهيم أحمد، وفي المركز الثالث شبك رقم 7 لمالكه أحمد محمد أحمد إبراهيم، وفي المركز الرابع شبك رقم 3 لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، وحصد المركز الخامس شبك رقم 9 لمالكه فهد عبدالله قمبر محمد.