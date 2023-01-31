«الروح الإيجابية» ومركز شرطة نايف ينظمان فعالية مجتمعية

دبي (الاتحاد)

نظمت كل من مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف، فعالية «حديقة الاتحاد المجتمعية»، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية، محاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة المرور، والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، إلى جانب محاضرة من الإدارة العامة للدفاع المدني قدمها كل من الرقيب عبدالله أحمد حمزة، والأستاذة أمينة المشرخ.

وفي نهاية الفعاليات، كرمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، مركز شرطة نايف، والروح الإيجابية على هذه المبادرات المجتمعية، كما كرم الرائد صقر المهيري الجهات المشاركة ممثلة ببلدية دبي، وحدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومجلس سفراء الأمان، ومستشفى آدم فيتال، ونادي (كوبرا كاي)، ونادي كالاري.