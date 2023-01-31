رئيس هيئة الوقاية والسلامة لـ «الاتحاد»: معهد سلامة يعزز وعي العمـال ويحد من الحوادث المهنية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

في إطار سعي هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من المخاطر، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية في الإمارة، وحفاظاً على العنصر البشري من الأخطار المحتملة، تم إنشاء «معهد سلامة» والذي تم التصريح له من قبل الهيئة كمعهد متخصص في تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في الشارقة.

ويسهم المعهد في الحد من الأخطار على السلامة وعلى الصحة المهنية، ومن وقوع حوادث في بيئة العمل، كما يعمل على تيسير عملية التوافق بين أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الوطنية والدولية عن طريق طرح برامج تدريبية خاصة للعاملين في إمارة الشارقة، وذلك للتركيز على أهمية الصحة والسلامة المهنية.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة لـ«الاتحاد»: لقد تم إطلاق نشاط المعهد في عام 2019 م بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019م بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، ومنذ تأسيس معهد سلامة تم تنظيم أكثر من 500 دورة تدريبية شملت نحو 10 آلاف عامل في مختلف القطاعات العاملة في إمارة الشارقة.

وأضاف: أسهمت البرامج التوعوية التي يتم تقديمها في المعهد في زيادة الوعي بين العمال عن مخاطر العمل وأسهمت في تقليل الحوادث المهنية بشكل ملحوظ، وبناءً على القرار المذكور يجب على جميع الجهات تدريب نسبة من العمال حسب تصنيف الخطورة لأنشطة الجهة، حيث تم اعتماد نسبة 20% من العمال للجهات عالية الخطورة والتي يتم تصنيفها في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، وذلك بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021م بالمستوى الرابع والخامس ونسبة 15% للجهات متوسطة الخطورة والتي يتم تصنيفها في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية بالمستوى الثالث، ونسبة 10% للجهات منخفضة الخطورة والتي يتم تصنيفها بالمستوى الأول والثاني. وأكد رئيس هيئة الوقاية والسلامة أن نسبة امتثال الشركات ومبادرتها في تسجيل العاملين لديها بالمعهد يعكس مدى الوعي لدى الشركات بأهمية السلامة والصحة المهنية، وأن العنصر البشري هو القوة والعنصر الأساسي لنجاحها في تحقيق أهدافها، فبتضافر الجهود تتلاشى المخاطر.

وتتراوح المواضيع المطروحة في المعهد بحسب المخاطر الأكثر شيوعاً والفئات المستهدفة، وتتضمن أيضاً موضوعات عامة يتم طرحها على مدار السنة مثل السلامة المنزلية، والوقاية من الحرائق، والسلامة في بيئة العمل المكتبي، والإجهاد الحراري، كما يعتبر التدريب إلزامياً بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، ولكن لا يجب على المنشآت التي قامت بإتمام التدريب مع الدفاع المدني بالشارقة حضور تدريب معهد سلامة، على أن يتم التسجيل والحضور عند تجديد الرخصة الخاصة بالمنشأة.

وتهدف هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالوقاية والتفتيش والسلامة من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته، بالإضافة إلى المساهمة في الوقاية من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات تحقيقاً للسلامة العامة، وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع بسبل الوقاية وأهميتها وأثرها على السلامة العام، وتطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالمياً.