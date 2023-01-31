الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالاً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:58 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة02:41.