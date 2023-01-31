خبراء: الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعززان خدمات الرعاية الصحية والاستدامة
أرشيفية
31 يناير 2023 17:46
سلط خبراء الرعاية الصحية في دولة الإمارات والدول المشاركة في معرض "الصحة العربي 2023" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على الدور المحوري للرقمنة والذكاء الاصطناعي وعلاقته بمفهوم الاستدامة .
وأكد الخبراء والأطباء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، على ضرورة التوعية واستغلال منصة مؤتمر ومعرض "أراب هيلث" لتعزيز التفاهم والتكامل بين المريض ومقدم الخدمات سواء في القطاع الحكومي والخاص.
أشاد سعادة أحمد علي الدشتي وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بالمبادرة الوطنية لتجميع الهيئات الحكومية وهي دائرة الصحة -أبوظبي ودائرة الصحي بدبي ووزارة الصحة تحت منصة واحدة "صحة الإمارات" ، مؤكداً على أهمية المبادرات النوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في "آرب هيلث" والتي تعزز مفهوم التكامل في تقديم الخدمات بين المريض والمؤسسات الطبية.
ومن جانبه أكد علي العجمي مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أهمية مشروع "رعايتي" تلك المنصة الوطنية ، لتحسين آلية مراقبة الأمراض وزيادة الإنتاجية، وتحسين تجربة المرضى بتطبيق أفضل المعايير والممارسات ، وسهولة الوصول إلى البيانات، وتحسين جودة المعلومات وتقليل التكاليف، وذلك من خلال توفير سجلات رقمية للمرضى مع مراعاة كافة معايير الخصوصية.
و بدوره أكد الدكتور عمار السلطي، استشاري معالجة الألم، معهد التخدير في مستشفى كليفلاند أبوظبي، على هامش مشاركته في جلسات "معرض الصحة العربي" ، على أهمية التوعية لتوضيح الفرق بين علاج الألم وتسكين الألم المزمن ، من خلال معرفة السبب الرئيسي دون الاعتماد على الأدوية، معدداً أنواع الإجراءات التداخلية التالية المتبعة لعلاج الألم مثل استخدام تقنيات الوخز بالإبر والتردد الحراري والعلاج بالتبريد، وحقن النقطة المحفزة، وتحفيز الحبل الشوكي، حقن الصفائح الدموية ، تحفيز العصب المحيطي، وتخدير الاعصاب من خلال معرفة تخفيف الآلام وعلاجها عن طريق تقنيات دقيقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي..
من ناحيته أشار وليد شتا رئيس منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في شنايدر الكتريك، إلى أهمية التعاون بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والشركاء العالميين مثل شركة مايكروسوفت لإطلاق "إيكو ستركشر للرعاية الصحية"، الذي يعد "نظام التوأم الرقمي" الجديد المصمم لزيادة الأداء التشغيلي وتحسين كفاءة الطاقة في منشآت الرعاية الصحية بالدولة بما يصل إلى 30%... لافتاً إلى دور الأدوات الرقمية الجديدة في مساعدة المستشفيات على تقليل انبعاثات الكربون لكي تصبح أكثر استدامة، مع وفورات في الطاقة تُقدَّر بما يصل إلى 30%.
ويعتبر معرض ومؤتمر "آراب هيلث" الذي تنظمه إنفورما ماركيتس، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وأقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.