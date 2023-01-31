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"موارد عجمان" تصدر تعميماً بشأن شمولية التأمين الصحي أبناء الموظفة المواطنة

"موارد عجمان" تصدر تعميماً بشأن شمولية التأمين الصحي أبناء الموظفة المواطنة
31 يناير 2023 14:44

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وتعديلاته  ينص على  شمولية استحقاق الموظفة المواطنة وزوجها وأبنائها بغض النظر عن جنسيتهم امتيازات التأمين الصحي المقررة للمواطنين وذلك وبما لا يتعارض مع الضوابط والأحكام الواردة في نظام التأمين الصحي بحكومة عجمان.

يأتي إصدار التعميم في إطار حرص حكومة عجمان على توفير بيئة عمل سليمة وصحية، وتحسين مظلة التأمين الصحي لتشمل الموظفين وعائلاتهم مما يؤمن أفضل رعاية صحية لهم وحمايتهم من أية عوارض صحية تؤثر سلباً على أدائهم الوظيفي.

 وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية في إمارة عجمان ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لديها لحصر الحالات المستحقة وإدخالها في نظام موارد عجمان.

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المصدر: وام
التأمين الصحي
أبناء المواطنات
عجمان
موارد عجمان
دائرة الموارد البشرية
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