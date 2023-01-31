أبوظبي توظف مرافقها العامة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة
أبوظبي توظف مرافقها العامة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة
31 يناير 2023 12:44
نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين برنامجاً رياضياً في الحديقة الرسمية بأبوظبي، وساحة البلازا على شاطئ كورنيش أبوظبي وذلك في إطار التشجيع على ممارسة التمرينات الرياضية وتفعيل مرافقها المجتمعية والترفيهية. تضمن البرنامج الرياضي عددا من الأنشطة الرياضية مثل المواي تاي، ايروبكس، يوغا، وغيرها، واستمر 13 يوماً، بهدف تشجيع جميع فئات المجتمع على تبني الحياة الرياضية الصحية عن طريق إقامة ألعاب لياقة للعائلات والأطفال من جميع الأعمار. واجتذبت الفعالية الرياضية أعداداً كبيرة من أفراد المجتمع ومن كافة الفئات “كباراً وصغارا”، حيث وفرت الخيارات التدريبية والتمارين الرياضية، وحرص المنظمون على تقديم المعلومات التثقيفية حول أهمية الرياضات الدفاعية وتمارين اللياقة البدنية على الصحة العامة. جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تحرص دائماً على تنظيم الأنشطة الرياضية وذلك انعكاساً لالتزامها نحو تعزيز صحة وسلامة المجتمع، وبالوقت ذاته تحويل المرافق الترفيهية والعامة إلى مناطق جذب وترفيه وفائدة لأفراد المجتمع، وتوفير وجهات وخيارات متعددة أمام السكان والزوار لقضاء أجمل الأوقات، وأكثرها متعة وفائدة بالشكل الذي يحقق السعادة لجميع أفراد المجتمع.