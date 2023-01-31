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الإمارات

قرقاش: التصدي لفكر التطرف أولوية وضرورة

أنور قرقاش
31 يناير 2023 11:23

أوضح  معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة والمصلين يقف وراء مجزرة مجزرة مسجد بيشاور في باكستان والتي راح ضحيتها عشرات المصلين.

وأكد معاليه أن التصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة.

وقال معاليه عبر تغريدة في تويتر:"مجزرة مسجد بيشاور في باكستان والتي راح ضحيتها عشرات المصلين مؤشر محزن بأن مواجهة التطرف والإرهاب تحدي مستمر، فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة والمصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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أنور قرقاش
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