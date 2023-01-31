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"الهوية والجنسية": إطلاق خدمة طلب تصريح دخول للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر

"الهوية والجنسية": إطلاق خدمة طلب تصريح دخول للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر
31 يناير 2023 10:41

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتماد قنواتها الذكية في تقديم خدمة الطلبات المقدمة لتصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر والذي تم تفعيلها اعتبارا من يوم الجمعة الماضية ، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لا تنطبق على المقيمين من حاملي الإقامات الذهبية.

وقالت الهيئة - في بيان لها - إنه تم إطلاق الخدمة الجديدة بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وذكرت أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة، مؤكدة أن تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.

وأكدت الهيئة، في بيانها، حرصها على تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتيسير عليهم من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات وإطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتعالج الظروف الاستثنائية التي يتعرضون لها.

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