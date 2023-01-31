"الصحة – أبوظبي" تستعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية في "الصحة العربي"
دائرة الصحة أبوظبي
31 يناير 2023 10:25
تستعرض دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، سلسلة من مشروعاتها وابتكاراتها الرائدة، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 30 يناير ولغاية 2 فبراير 2023، ضمن جناح "صحة الإمارات"، المنصة الوطنية التي تجمع الدائرة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، في قاعة رقم 5 منصة رقم: H5.B10.
وتسلط الدائرة الضوء ضمن مشاركتها على أبرز المشروعات المرتبطة بالصحة الرقمية والجينوم وبرنامج الطب الشخصي الدقيق والرعاية الصحية في العالم الافتراضي (ميتافيرس) وغيرها من المجالات الهامة، كما تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون المشترك التي تجمعها بمؤسسات رائدة عالمياً في الرعاية الصحية والقطاعات ذات الصلة.
وسيحظى الزوار بفرصة التعرف على أحدث إنجازات قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والاطلاع على ابتكارات التقنيات الصحية الجديدة بما في ذلك بوابة ملفي الصحية، ومنصة كوادر، والمنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض، ومنصة "منشآتي"، وعدد من المشاريع الأخرى التي ساهمت في الارتقاء بجودة وكفاءة القطاع.
وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لعلوم الحياة في الرعاية الصحية، ستُطلق الدائرة خلال مشاركتها في المعرض منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس، الهادفة إلى خلق منصة افتراضية تستعرض إمكانات الإمارة والفرص المتميزة التي تقدمها المنظومة في مجالات علوم الحياة والصحة الرقمية والابتكار والبحوث العلمية.
وستجمع دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين من القطاعين العام والخاص في إطار سلسلة من الجلسات الحوارية لمشاركة الدروس المستفادة والأفكار والرؤى والتحديات والفرص التي ستساهم مجتمعة باستشراف مستقبل الرعاية الصحية حول العالم. وتستعد الدائرة أيضاً لاستضافة أربع جلسات حوارية ضمن منصتها في المعرض، وستتطرق هذه الجلسات إلى موضوعات هامة على غرار الابتكار والتكنولوجيا والصحة النفسية والاستدامة والطب الشخصي الدقيق.
وستعقد دائرة الصحة – أبوظبي اتفاقيات شراكة مع نخبة من المؤسسات المرموقة بما يعزز منظومة الرعاية الصحية في الإمارة. وإضافة لذلك، سيتحدث عدد من ممثلي الدائرة ضمن المؤتمر المرافق للمعرض لإلقاء الضوء على مجموعة من أبرز الموضوعات في قطاع الرعاية الصحية. وبالتزامن مع ذلك، تخطط الدائرة لاستضافة سلسلة من ورش العمل لإثراء المعارف والخبرات وتبادلها مع الشركاء في القطاع.
وفي إطار استراتيجية أبوظبي لتوطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، ستكشف دائرة – الصحة أبوظبي النقاب عن التقنيات الجديدة التي ابتكرتها أربع شركات ناشئة ضمن منظومة التقنيات الصحية في أبوظبي. وتقدم هذه الشركات حلولها السباقة وعلاجاتها المتطورة مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.