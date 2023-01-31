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أبوظبي تعزز جاذبيتها في قطاع الرعاية الصحية

أبوظبي تعزز جاذبيتها في قطاع الرعاية الصحية
31 يناير 2023 10:01

في ظل الاستراتيجية الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات  للثورة الصناعية الرابعة، يلعب قطاع الرعاية الصحية دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستراتيجية القائمة تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، حيث يسهم القطاع في في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

في أبوظبي، يُعد قطاع الرعاية الصحية مساهماً محورياً في رفع الناتج المحلي الإجمالي من المصادر غير النفطية، حيث يشهد نمواً مطرداً يستند إلى عدة عوامل لا سيما البنية التحتية المتقدمة في الإمارة ومنظومة الرعاية الصحية الرائدة والتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة في شتى المجالات لتعزيز الرعاية الصحية وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا من ابتكارات سواء في تقنيات الذكاء الاصطناعي أو علوم الجينوم وعلوم الحياة والصحة الرقمية وغيرها من المجالات الثورية التي تلعب دوراً هاماً في رسم ملامح حاضر ومستقبل قطاع الرعاية الصحية حول العالم. 

وتشهد العاصمة أبوظبي جملة من المبادرات والبرامج التي ترسخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم حياة وكذلك وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبة في توسيع وتطوير نطاق أعمالها في المنطقة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرعاية الصحية
أبوظبي
حكومة الإمارات
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