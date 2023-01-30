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سفير الإمارات يشارك في حفل توثيق مشاركة المكسيك في «إكسبو 2020 دبي»

سفير الإمارات يشارك في حفل توثيق مشاركة المكسيك في «إكسبو 2020 دبي»
31 يناير 2023 00:15

مكسيكو سيتي  (وام)

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شارك أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية في حفل تخليد وتوثيق مشاركة المكسيك في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن الأرشيف الوطني، بحضور معالي مارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك. وألقى السفير كلمة أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهنأ مجدداً المكسيك بفوزها في فئة التصميم الداخلي خلال مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي». وتطرق   في كلمته إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة، إلى جانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، مؤكداً أن الدولة تتبنى رؤية مستقبلية رائدة تركز على المناخ، وتستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة للحد من التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الإمارات
المكسيك
إكسبو 2020 دبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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