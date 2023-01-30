الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يلتقي نائبة رئيس جمهورية بنين

سفير الإمارات يلتقي نائبة رئيس جمهورية بنين
31 يناير 2023 00:15

بورتو نوفو  (وام)

أخبار ذات صلة
"المالية" توضح تفاصيل مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023

التقى محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين معالي مريم شابي تلاتا نائبة رئيس الجمهورية. وأكد، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات. بدورها، أشادت معالي تلاتا بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبنين، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وبحث سبل تطويرها وتنميتها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
بنين
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©