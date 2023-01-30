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وفد من «تريندز» يزور «الاتحاد»

حمد الكعبي خلال تسليم هدية تذكارية لمحمد العلي بحضور عبدالرحيم النعيمي (تصوير وليد أبو حمزة)
31 يناير 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من باحثي مركز تريندز للبحوث والاستشارات يترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي- الرئيس التنفيذي للمركز- صحيفة «الاتحاد»، والتقى الوفد عبدالرحيم النعيمي مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، وحمد الكعبي رئيس تحرير «الاتحاد»، ومجموعة من محرري الصحيفة.
 وفي معرض ترحيبه بالوفد الزائر، أكد عبدالرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، تقديره لجهود مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وأعرب عن اعتزازه بالتعاون والشراكة مع المركز. وأكد أن شراكتنا في «أبوظبي للإعلام» مع «تريندز» ليست موسمية بل متواصلة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإنتاج البحثي للمركز وتأهيل كوادر بحثية من المواطنين القادرين على تحليل السياسات التي تخص دولة الإمارات واهتماماتها المحلية والإقليمية والدولية، وأكد النعيمي أن «أبوظبي للإعلام» تتطلع لآفاق أرحب في التعاون مع «تريندز». 
وفي مستهل الزيارة، أكد حمد الكعبي، رئيس التحرير، قوة الشراكة بين الصحيفة والمركز، والتي أثمرت منذ تفعيلها إنجازات نوعية في مجالات متنوعة، كالبحث العلمي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المهنية وتنظيم الندوات والفعاليات. وأضاف الكعبي: أدت الشراكة إلى تعزيز الحضور الإعلامي للباحثين المواطنين في تقديم التحليلات السياسية ورصد المستجدات، وذلك من خلال المشاركة في النشرات التي يبثها مركز الأخبار بـ«أبوظبي للإعلام». 
وأضاف الكعبي: نعتز بالشراكة مع مركز تريندز، والتي نجحت في تقديم مبادرات نوعية تشكل نموذجاً للتعاون بين مراكز البحوث ووسائل الإعلام، وأحدثت حراكاً بحثياً ومحفزاً للإبداع في تقديم المساهمات المعرفية التي تثري المحتوى الإعلامي، مشيراً إلى تطوير التعاون من خلال أفكار جديدة ومبادرات نوعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتشجيع الباحثين على المساهمة في النشر. 
ووجه الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الشكر لـ«أبوظبي للإعلام» على الدعم غير المحدود، وأشاد بالتعاون مع صحيفة «الاتحاد»، باعتبارها أول داعم لمركز «تريندز» منذ عام 2019. 
وأشار العلي إلى اتفاقية الشراكة مع «أبوظبي للإعلام» وما ترتب عليها من تعاون مثمر في تدريب الكوادر الإعلامية، وأيضاً في إتاحة الفرصة لباحثي المركز للظهور في برامج «أبوظبي للإعلام»، من خلال إطلالة متميزة في مركز أخبار التلفزيون. وأشاد العلي بالتعاون بين «تريندز» و«أبوظبي للإعلام» في تغطية الانتخابات الفرنسية والانتخابات الأميركية، ولفت الانتباه إلى مشاركة «الاتحاد» في ندوة «تريندز» عن التغير المناخي التي أجراها في العاصمة الأميركية واشنطن بالتعاون مع «المجلس الأطلسي» المؤسسة البحثية الأميركية التي دعمت الموقف الإماراتي في استضافة «كوب28». ووجه العلي الشكر لصحيفة الاتحاد وفريق عملها على التعاون المثمر مع المركز، مؤكداً أهمية الإعلام في تعزيز دور البحث العلمي وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة نشر المعرفة وتعزيز الوعي في المجتمع. 
وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور محمد العلي هدايا تذكارية لصحيفة «الاتحاد»، وقدم حمد الكعبي هدايا تذكارية لـ«تريندز».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
صحيفة الاتحاد
أبوظبي للإعلام
حمد الكعبي
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