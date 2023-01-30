حمدان بن زايد: مكانة خاصة لـ «أصحاب الهمم» ضمن أولويات الإمارات

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برئاسة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة. واطلع سموه، خلال اللقاء، على جهود المؤسسة وبرامجها ومبادراتها في جميع مجالات رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، وبشكل خاص المراكز التابعة للمؤسسة بمنطقة الظفرة. وتعرف سموّه على أعداد الطلاب والمنتسبين للمؤسسة في مراكزها بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ، إضافة إلى نادي الظفرة لأصحاب الهمم، ودور المؤسسة في تقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لهم، ودورها في دعم المكفوفين على مستوى الدولة.

وقدم أمين عام المؤسسة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمحة عن البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي أقيمت على ملاعب أدنوك في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة 6 أندية رياضية عربية وأجنبية، وفاز بها فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز البطولات الرياضية الدولية والإقليمية التي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الأعوام السابقة، والتي أسهمت في التعريف بمدينة الظفرة بصفة خاصة، وبرياضة أصحاب الهمم في دولة الإمارات عامة.

واطلع سموه أيضاً على إنجازات إدارة رعاية المكفوفين وإصداراتها الخاصة بطريقة برايل، والجهود التي تقوم بها مطبعة المكفوفين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وجرى تقديم عرض بشأن جائزة القصة المقروءة بطريقة برايل، والتي تحظى برعاية ودعم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن لأصحاب الهمم مكانة خاصة ضمن أولويات الدولة واهتماماتها، موضحاً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد دائماً أهمية توفير أعلى المعايير العالمية لكفاءة الخدمات وجودتها والبرامج التأهيلية في الجهات والمؤسسات المعنية برعاية أصحاب الهمم وإعدادهم وتأهيلهم.

وأشاد سموه بدور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مجال الخدمات الإنسانيّة والتعليمية والتأهيلية، مؤكداً أهمية تمكين ودمج الأفراد من أصحاب الهمم في المجتمع، ومساندتهم وتقديم كل أوجه الدعم لهم، إلى جانب التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة لميولهم وقدراتهم مستقبلاً، ليصبحوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات نجحت في الانتقال بأصحاب الهمم إلى مرحلة التمكين والدمج والمشاركة مع أقرانهم في المجتمع لضمان مستقبلهم وعيش حياة كريمة بكامل حقوقهم.

الإنجازات الرياضية

قدم عبد الله عبد العالي الحميدان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على استقباله وفد مراكز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وثمَّن الرعاية الكريمة والدعم الكبير من سموه لتلك المراكز.

وقال: «إن رعاية ومتابعة سموه الدائمة تضاعف من المسؤولية نحو المزيد من العمل لتقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمنتسبي المؤسسة من مختلف فئات أصحاب الهمم».

وأكد الحميدان أن الإنجازات الرياضية التي حققها أصحاب الهمم من فئتي الذكور والإناث في المجال الرياضي على المستويات كافة، تُظهر ما تمتلكه تلك الفئات من قدرات ومهارات وكفاءات عالية في مختلف الألعاب، وأن ما حققه هؤلاء اللاعبون خلال مشاركاتهم المحلية والعربية والدولية من إنجازات ومراكز متقدمة، يشير إلى أن الرياضة الإماراتية بصفة عامة وعلى مستوى أصحاب الهمم تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة. وقال إن أصحاب الهمم أبطال عرفوا معنى الإرادة والإصرار، وأدركوا أن طريق الوصول إلى القمة ليس سهلاً على الإطلاق، بل سعوا لتخطي العوائق للوصول إلى المكانة التي تمثل لهم ليس قمة النجاح بل بداية النجاح، فأصبحوا فرسان الإرادة.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام اللقاء، عدداً من الصور التي تم رسمها بطريقة برايل.

الحضور

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير إدارة رعاية المكفوفين، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، ونافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وخلود عبدالرحيم، مدير إدارة مراكز أصحاب الهمم، وعدد من مسؤولي ومديري مراكز المؤسسة.